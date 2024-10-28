«Хочешь верности – заведи собаку». Кин о нелояльности нынешних игроков к клубам
Рой Кин высказался о нелояльности современных игроков к клубам.
Разговор об этом зашел во время послематчевого обсуждения встречи между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (2:2) в студии Sky Sports, когда в ней находились экс-полузащитник лондонцев Тео Уолкотт, бывший защитник «красных» Джейми Каррагер и экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин.
Уолкот сказал о том, что Майкл Оуэн покинул «Ливерпуль». Каррагер добавил, что ушел также и Стив Макманаман. Он привел в пример экс-капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда и назвал его «легендой».
«Если хочешь верности – заведи собаку», – отреагировал Кин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Sky Sports
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