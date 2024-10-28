«Хочешь верности – заведи собаку». Кин о нелояльности нынешних игроков к клубам

Рой Кин высказался о нелояльности современных игроков к клубам.

Разговор об этом зашел во время послематчевого обсуждения встречи между «Арсеналом » и «Ливерпулем » (2:2) в студии Sky Sports , когда в ней находились экс-полузащитник лондонцев Тео Уолкотт , бывший защитник «красных» Джейми Каррагер и экс-капитан «Манчестер Юнайтед » Рой Кин.

Уолкот сказал о том, что Майкл Оуэн покинул «Ливерпуль». Каррагер добавил, что ушел также и Стив Макманаман. Он привел в пример экс-капитана «Ливерпуля » Стивена Джеррарда и назвал его «легендой».

«Если хочешь верности – заведи собаку», – отреагировал Кин .

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