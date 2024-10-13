Кин о Тренте: «Не могу поверить, насколько он плох в обороне. Против Греции казалось, будто он никогда раньше не играл правого защитника»
Рой Кин раскритиковал Трента Александер-Арнолда за игру в обороне.
Сборная Англии одержала победу в матче Лиги наций против Финляндии (3:1). Защитник «Ливерпуля» забил победный гол со штрафного.
В прошлом матче команда Ли Карсли уступила сборной Греции (1:2).
«В матче против Греции он защищался так, как будто он никогда раньше не играл на позиции правого защитника.
Я до сих пор не могу поверить, насколько он плох в обороне, команды высокого уровня легко с ним справятся», – заявил бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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