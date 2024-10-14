Кин о тренере для сборной Англии: «Берите лучших, пригласите Пепа. Срок его контракта истекает летом» 

Рой Кин считает, что Пеп Гвардиола был бы идеальным тренером для сборной Англии.

«Пригласите Пепа, берите лучших. Срок контракта Пепа [с «Ман Сити »] истекает летом. FA (Футбольная ассоциация Англии – Спортс”) должна выбрать лучшего тренера. Не знаю, какую роль здесь сыграют финансы.

Если Ли [Карсли] не заинтересован и по этому поводу уже возникает шумиха, то FA лучше заняться делом и найти подходящего тренера», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.