Кин о тренере для сборной Англии: «Берите лучших, пригласите Пепа. Срок его контракта истекает летом»
Рой Кин считает, что Пеп Гвардиола был бы идеальным тренером для сборной Англии.
«Пригласите Пепа, берите лучших. Срок контракта Пепа [с «Ман Сити»] истекает летом. FA (Футбольная ассоциация Англии – Спортс”) должна выбрать лучшего тренера. Не знаю, какую роль здесь сыграют финансы.
Если Ли [Карсли] не заинтересован и по этому поводу уже возникает шумиха, то FA лучше заняться делом и найти подходящего тренера», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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