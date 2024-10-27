Рой Кин: «Меня начинает беспокоить менталитет «Арсенала». Бывают моменты, когда они довольствуются счетом 2:1, вместо того чтобы забить третий»
Рой Кин усомнился в ментальных качествах игроков «Арсенала».
Лондонская команда сыграла вничью с «Ливерпулем» в 13-м туре АПЛ (2:2). По ходу игры «канониры» дважды вели в счете.
«Меня начинает беспокоить менталитет «Арсенала». Бывают моменты, когда они ведут в счете и, кажется, отходят назад и довольствуются счетом 2:1, вместо того чтобы забить третий гол.
Это было что-то вроде «давайте надеяться, что мы сможем выиграть со счетом 2:1», а когда ты играешь против таких хороших игроков, как Салах, они могут наказать тебя», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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