Рой Кин: «Меня начинает беспокоить менталитет «Арсенала». Бывают моменты, когда они довольствуются счетом 2:1, вместо того чтобы забить третий»

Рой Кин усомнился в ментальных качествах игроков «Арсенала».

Лондонская команда сыграла вничью с «Ливерпулем » в 13-м туре АПЛ (2:2). По ходу игры «канониры» дважды вели в счете.

«Меня начинает беспокоить менталитет «Арсенала ». Бывают моменты, когда они ведут в счете и, кажется, отходят назад и довольствуются счетом 2:1, вместо того чтобы забить третий гол.

Это было что-то вроде «давайте надеяться, что мы сможем выиграть со счетом 2:1», а когда ты играешь против таких хороших игроков, как Салах, они могут наказать тебя», – сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».