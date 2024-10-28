Артете пора перестать бояться? Слоту нужна новая схема под топов? Разбор «Арсенала» с «Ливерпулем»

От Славы Палагина и Вадима Лукомского.

«Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2). Обе команды показали сильные стороны (стандарты, адаптации по ходу встречи) и слабости (излишняя пассивность, раскрытость схемы 4-2-4). Давайте погружаться в детали.

Состав «Арсенала» в значительной степени диктовала доступность игроков. Юрриен Тимбер и Букайо Сака все-таки смогли стартовать – их участие было под вопросом вплоть до дня матча. Здоровых игроков Артета вписал в привычную схему: правым защитником пришлось сыграть Томасу Парти (не в первый раз), а Бен Уайт вернулся в центр обороны.

После эксперимента со схемой в 4-1-4-1 в Лиге чемпионов Арне Слот вернулся к классике этого сезона. Из-за травм «Ливерпулю» по-прежнему не хватает Алиссона и Диогу Жоты. Слегка удивил выход Кертиса Джонса на месте Доминика Собослаи – именно на этой позиции, а не глубже, как было против «Челси».

Ода идеям Де Дзерби – общее в подходе Артеты и Слота

Самыми яркими игроками в составах стали вингеры. Было и прямое влияние на голы, и косвенное, и совсем незаметное, но тоже важное (заработанные стандарты, которые стали голевыми). Одно из объяснений – структура розыгрышей, которую в этот раз решили использовать Артета и Слот. Она создавала идеальные условия именно крайкам.

Очень часто «Арсенал» и «Ливерпуль» расставлялись в стиле команд Роберто де Дзерби. Генерально расстановка выглядит так: сзади четверка защитников, чуть выше – квадрат из хавбеков, а в самых высоких и широких позициях – пара вингеров.

Не всегда и не все условия соблюдались полностью, но последнее на «Эмирейтс» выполнялось почти безоговорочно.

Мотивация была разной. «Арсеналу» проще расставляться подобным образом с парой Кай Хавертц + Леандро Троссард, которая выходит в последнее время. Фактически исполняют двух ложных девяток. Обоих естественным образом тянет за мячом. В результате выше всех находятся Габриэль Мартинелли и Сака, которые и так привыкли принимать в широких позициях.

«Ливерпуль» похожей моделью, вероятно, проверял крайних защитников «Арсенала». Справа был номинальный опорник Парти. Слева – правша Тимбер. У обоих есть опыт на позициях, но все же минимальный. Обоим точно удобнее в других ролях, появились сейчас только из-за травм. Попытки сразу доставлять Луису Диасу и Мохамеду Салаху – явное желание Слота использовать эти проблемы.

Когда забивали первые два гола, идея сработала. Показательны акценты: не попытка вывести после серии передач, а длинный заброс на фланг под дуэль 1-в-1.

Сначала разобрался Сака – не только здорово открылся, но и накрутил Энди Робертсона почти на месте.

Ответил Диас. У него не получилось забить и даже пройти к воротам в дуэли с Парти.

Удалось заработать только угловой, но в максимально идентичной ситуации – вертикальный пас из глубины, прием и попытка обыграть соперника 1-в-1. С этого углового «Ливерпуль» сравнял.

Во втором тайме подобных эпизодов стало сильно меньше. Во-первых, «Ливерпуль» лучше прессинговал и больше не позволял выводить Сака и Мартинелли пасом на ход. Во-вторых, «Арсенал» все больше окапывался и лишал соперника пространства.

Показательна замена Диаса на Коди Гакпо в середине тайма от Слота – вместо взрывного вингера появился более заточенный на навесы.

«Думаю, вам не понравилось бы быть крайним защитником в этом матче», – зафиксировал в послематчевом подкасте Гари Невилл.

4-2-4 – проблема Слота в топ-матчах?

Один из секретов ранних успехов Арне Слота – необычная схема без мяча. «Ливерпуль» выстраивается в акцентированные 4-2-4.

Против большинства соперников формация играла команде в плюс: закрывала линию паса через центральное направление, служила фундаментом для начала прессинга и помогала контратаковать в выгодных соотношениях после высоких отборов.

Сбои начались против «Челси». План Энцо Марески целенаправленно перегружал центральную зону, а его команда достаточно терпеливо и качественно доставляла туда мяч. Слоту пришлось вносить коррективы в перерыве. В матче ЛЧ против «Лейпцига» он отказался от 4-2-4 и попробовал 4-1-4-1 с большей защитой опорной зоны.

Против «Арсенала» 4-2-4 вернулись – старые проблемы тоже . Против команд, которые способны на затяжные качественные розыгрыши формация барахлит.

Первая разновидность проблемы – «Ливерпуль» не пускает передачи через центр, но затягивает с началом прессинга, что дает защитнику время на подготовку передачи за спину. Этим воспользовался Бен Уайт в эпизоде с первым голом.

Второй тип проблемы – на двух игроков центра остается слишком большая зона, если команда идет в прессинг, а первая волна не отбирает мяч.

Против пугливых команд (тех, кто готов почти сразу упрощать игру под прессингом) схема дает только бонусы. Против тех, кто терпелив и знает болевые точки, возникают проблемы .

Важно: Слот не игнорирует эти беды и находит решения прямо по ходу. Так было и против «Челси», и против «Арсенала». Во втором тайме «Ливерпуль» прибавил и заслуженно отыгрался.

«Арсенал» снова сел в автобус

После уверенного первого тайма «Арсенал» перестроился в режим сдерживания. Сразу после перерыва начали упрощать игру: больше не заигрывали со схемой и прессингом «Ливерпуля», а играли дальними пасами. Это преобразование случилось еще до травм защитников.

После них ситуация усугубилась: к примитиву в первой стадии «Арсенал» добавил низкий блок с переходами на пятерку в защите. Вот, например, уже традиционная для таких случаев фишка с Габриэлем Мартинелли в качестве левого защитника – в автобусные отрезки эта позиция становится для него основной.

Смягчающее обстоятельство: «Арсенал» доигрывал четверкой Парти, Уайт, Якуб Кивиор, Майлз Льюис-Скелли.

На пассивность «Арсенала» во втором тайме наложились ходы Слота. Арне использовал любимый прием: регулировку расположения крайних защитников для влияния на рисунок.

Трент стал стабильно открываться в центральной зоне.

На разных отрезках.

Стала работать совокупность: обновленная роль Трента (плюс один в центре у «Ливерпуля»), более приминивные розыгрыши «Арсенала», переход лондонцев к автобусу на фоне травм защитников.

Итог: с начала тайма и до гола «Ливерпуль» душил и владел мячом 68% .

Дуэль стандартов: «Ливерпуль» неожиданно ее не проиграл

Голы со стандартов – не ключевая, но тоже важная часть матча, которая прямо повлияла на результат. Логично разобрать и ее.

Перед игрой в этом аспекте угадывался перевес «Арсенала». Команда Артеты шла первой в АПЛ по созданной остроте (3,63 xG). У «Ливерпуля» этот компонент пока не отлажен. По аналогичной метрике плелись предпоследними (всего 1,33 xG). Опережали только «Челси» с одним из самых низкорослых составов в лиге. Учитывая вводные, шок, что «Ливерпуль» в этой дуэли не проиграл.

Сначала об успехах в атаке. Тут штаб Слота, похоже, изучил последние матчи «Арсенала» и распознал зону, которой пользуются их соперники. Речь про ближнюю штангу, ее почти всегда защищает Кай Хавертц. Из-под него удавалось забивать и «Лестеру», и «Борнмуту». Немца можно покритиковать за пассивность, но первопричина – умные домашние заготовки.

«Ливерпуль» обозначил намерения уже через полторы минуты. Алексис Мак Аллистер блокировал Хавертца во вратарской, Ван Дейк отрывался от опекуна и нырнул в незащищенную зону.

Тогда удалось только пробросить мяч, но похожая задумка позволила сравнять счет.

Когда Хавертца опередил Диас. Сначала открывался внутри вратарской, но в момент подачи от Трента вынырнул на ближнюю. В итоге оказался первым на мяче и сбросил Ван Дейку.

Свести остроту от «Арсенала» гости тоже пытались. Хорошее свидетельство: первый и единственный угловой хозяева подали только на 87-й минуте. Учитывая мощь Габриэла на корнерах и возвращение Сака (хорошо ищет бразильца в штрафной), это было чуть ли не важнее надежности внутри штрафной.

Проблемой «Ливерпуля» стали штрафные. Каждый раз «Арсенал» исполнял их в одинаковой манере: группа игроков располагается в офсайде, но прямо перед подачей возвращается к соперникам. Цель – напустить неожиданности и запутать соперников (до последнего не знают, кого именно придется опекать).

Стоит похвалить за исполнение Деклана Райса (две подачи-близнеца на Мерино), а за задумку, разумеется, Николя Жовера. Похожая идея сработала у тренера еще в прошлом сезоне на «Энфилде».

Классическая ошибка Ван Дейка – что это?

Вирджил получает массу заслуженных комплиментов за старт.

● Возглавляет самую надежную оборону АПЛ: по некоторым метрикам лидируют не только в Англии, а во всех топ-лигах.

● Не теряет в качестве, несмотря на то, что партнер левее постоянно меняется: Слот гораздо чаще ротирует Робертсона и Костаса Цимикаса.

● Добавляет в свою пасовую игру новые элементы: теперь выделяются не только диагонали на Салаха, но и передачи между линиями, на них уже открыто жалуются соперники.

И все же одна деталь в игре ВВД вызывает вопросы. Пройти мимо нельзя, даже учитывая в целом классное начало. Речь про выдергивания из линии практически в пустоту. Такое было в недавних матчах против «Вулвз» и «Челси».

Сейчас не идентичный, но похожий случай, когда «Арсенал» забивал первый мяч.

За него ВВД досталось в прямом эфире от Гари Невилла, он комментировал матч для Sky Sports: Обвинил защитника, что он не распознал угрозу, а партнер остался на растерзание.

Один элемент встречался во всех трех матчах: попытка ВВД прочитать потенциальный пас в недодачу и выдергивания из линии в ситуации, когда рядом буквально никого нет. Из-за этого Вирджил не успевает перестроиться и дополнительно усложняет задачу партнерам. Такие моменты не встречаются в каждом матче, все еще редкие, но соперники уже начинают наказывать.

Важно правильно зафиксировать акценты: главная дуэль, когда «Арсенал» забивал первый мяч – Робертсон-Сака, следовательно, основная ошибка не у Ван Дейка. Но это неочевидный нюанс, который системно повторяется.

Сака и Трент – главные поставщики магии в матче

Несмотря на важную тренерскую дуэль (не только главных, но и помощников), самые яркие моменты связаны с индивидуальным гением. За него в матче отвечали Букайо Сака и Трент Александер-Арнолд.

Букайо блистал, несмотря на условия. Речь не только про травму, которую удалось залечить перед игрой, но и про привычные механизмы на его фланге. Они отсутствовали: Мартин Эдегор все еще травмирован, Бен Уайт выходил как ЦЗ. Сака все равно умудрился найти с ним связь, а еще уничтожал в разных по типологии моментах. Были не только дуэли с Робертсоном, но и проходы в середину, которые «Ливерпуль» гасил с помощью фолов (за один поплатились).

Улов Трента – важнейшие предголевые. В первом случае исполнил задумку тренера по стандартам (отличная подача на ближнюю). Во втором – достал фирменный разрезающий пас откуда-то из эпохи Юргена Клоппа. Слот не против таких, но еще на старте работы просил ТАА соизмерять потенциальные риски и выгоды. Более того, говорил, что в этой оценке можно даже прибавить.

На «Эмирейтс» у англичанина были потери, но в нужный момент не подвел. Возможно, заслужил индульгенцию от Слота на то, чтобы пробовать подобное чаще.

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Похоже, нас ждет чемпионская гонка команд с изъянами. «Манчестер Сити» собирает очки, но пока не научился в полной мере играть без Родри. Нехватка испанца делает команду более уязвимой к следующим потерям, так как он мог ситуативно компенсировать любую роль в полузащите.

«Ливерпуль» добрался до топ-проверок – вероятно, Арне Слоту нужна отдельная схема на этот тип матчей. «Арсенал» перебарщивает с прагматичностью (и красными карточками), а еще продолжает терять футболистов.

Возможно, еще включится строящийся «Челси» Энцо Марески или циничная «Астон Вилла» Унаи Эмери. Будет жарко, а победит самый адаптивный, что не всегда равно самому сильному.

Фото: East News /AP Photo/Alastair Grant