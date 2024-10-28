Агент Бонгонда: «Тео гордится, что он игрок «Спартака». Никаких разговоров об уходе не было»
Агент Тео Бонгонда оценил вероятность его ухода из «Спартака».
Сообщалось, что красно-белые готовы продать вингера зимой.
«Тео чувствует себя хорошо в Москве и гордится тем, что является игроком «Спартака». Его главная задача — усердно работать для себя ради команды.
Никаких разговоров об уходе из клуба ни со стороны игрока, ни со стороны клуба не было», — сказал Зухайр Эссикаль.
В 13 матчах сезона Мир РПЛ на счету Бонгонда 1 гол и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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