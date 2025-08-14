  • Спортс
Энрике о выигрыше Суперкубка Европы: «Это чудо. «Тоттенхэм» заслужил победу. Они тренировались 6 недель, «ПСЖ» – 6 дней. Иногда футбол несправедлив»

Луис Энрике назвал чудом победу «ПСЖ» в игре за Суперкубок Европы.

«ПСЖ», уступая 0:2 по ходу второго тайма, обыграл «Тоттенхэм» (3:2, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.

«Мы не заслуживали победы в течение 80 минут. Думаю, что «Тоттенхэм» ее заслужил.

Мы чувствовали, что соперник в форме, что они тренировались шесть недель. Они провели отличный матч.

Но мы тренировались всего лишь шесть дней, но иногда футбол бывает несправедлив. Должен сказать, нам очень повезло, что за последние десять минут матча мы смогли забить два гола.

Мои футболисты верили до последней минуты, как и болельщики, но футбол непредсказуем, и в этом смысле нам очень повезло.

Сложно играть так, как мы хотим, если не тренируешься и нет времени на тренировки. Это было чудо», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.

«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами – ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
logoЛуис Энрике
logoТоттенхэм
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoСуперкубок Европы
logoпремьер-лига Англия
