Агент Жиго заявил о желании защитника вернуться в «Спартак»: «Из клуба мне никто не звонил»
Агент Самюэля Жиго заявил о желании футболиста вернуться в «Спартак».
Ранее появилась информация, что «Лацио» не хочет включать защитника в заявку на сезон.
Французский футболист выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год.
– Уходит ли Жиго из «Лацио»?
– Пока нет, но трансферное окно еще открыто. Жиго, конечно, хочет вернуться в «Спартак». Но никто из клуба мне пока не звонил, – сказал Мохаммед Беншенафи, агент Самюэля Жиго.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
