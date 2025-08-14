Агент Жиго заявил о желании защитника вернуться в «Спартак»: «Из клуба мне никто не звонил»

Агент Самюэля Жиго заявил о желании футболиста вернуться в «Спартак».

Ранее появилась информация, что «Лацио » не хочет включать защитника в заявку на сезон.

Французский футболист выступал за «Спартак » с 2018 по 2022 год.

– Уходит ли Жиго из «Лацио»?

– Пока нет, но трансферное окно еще открыто. Жиго, конечно, хочет вернуться в «Спартак». Но никто из клуба мне пока не звонил, – сказал Мохаммед Беншенафи, агент Самюэля Жиго .