Энрике о победе «ПСЖ» в Суперкубке Европы: «Тоттенхэм» был сильнее, мы готовились 5-6 дней – не знаю, справедливо ли это, но таков футбол. Всегда жду большего от своих игроков»

Луис Энрике прокомментировал победу «ПСЖ» в матче за Суперкубок Европы.

Парижане обыграли «Тоттенхэм » в серии пенальти (2:2, пенальти – 4:3), уступая 0:2 к 85-й минуте.

– Трудно говорить об этом матче. Мы готовились 5-6 дней, это невероятно. И все болельщики, которые постоянно находятся рядом, независимо от результата, поддерживали команду. Нам очень приятно выиграть этот трофей и подарить его им.

Думаю, «Тоттенхэм» провел очень хороший матч, они сильнее нас и лучше подготовлены, это была сложная ситуация. Мы смогли бороться до конца матча. Не знаю, справедливо ли это, но таков футбол, и мы рады за наших болельщиков. И мы должны совершенствоваться. Я всегда ожидаю от своих игроков большего!

– Как вы оцениваете дебют Люки Шевалье?

– Я очень рад за него и за всю команду, – сказал главный тренер «ПСЖ » в эфире Canal+.

