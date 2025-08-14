Семшов о Станковиче: «Тяжело понять, почему русский не учит – выступает на итальянском все время. Ему нужно подтянуть компонент из уважения к стране»

Игорь Семшов упрекнул Деяна Станковича в отсутствии стремления учить русский язык.

«Спартак» под руководством сербского специалиста набрал 4 очка в 4 матчах сезона Мир РПЛ.

– Позиции Деяна Станковича под угрозой?

– За последние 15 лет это худший старт. И тяжело понять, почему он не учит русский – все время выступает на итальянском.

Тем более мы видим и сербских, и других его коллег из Восточной Европы, кто учили русский в школе. Те же Николич, Личка...

Безусловно, ему нужно этот компонент подтянуть из уважения к стране, в которой он работает.

Но думаю, что до зимы его положение будет крепким. При этом все зависит, на каком месте «Спартак» окажется после 18 туров. Если придет новый тренер, это не вариант. Ему вновь потребуются время, чтобы свою философию команде привить, новые футболисты.

Хотя Ивич, которого прочат, тоже способен по характеру привести к чемпионству. В «Краснодаре» не получилось, здесь вполне может. Что есть опыт в российском чемпионате – небольшой плюс, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .