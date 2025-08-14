Маркиньос о победе в Суперкубке Европы: «При счете 0:2 «Тоттенхэм» ждал нас, а с «ПСЖ» это опасно. Шевалье – вратарь топ-уровня»

Маркиньос высказался после победы «ПСЖ» в матче за Суперкубок Европы.

Парижане одержали победу над «Тоттенхэмом» в серии пенальти (1:1, пенальти – 4:3).

«Я горд. Мы не так много готовились, но футбол – это не только физическая подготовка, но и психологическая, а также тактическая грамотность. При счете 2:0 «Тоттенхэм » заметно отставал, они ждали нас, а с «ПСЖ» это опасно. Мы произвели замены, которые нам помогли. Гонсалу [Рамуш] вышел очень хорошо, нам нужен был форвард, чтобы забивать.

Затем, в серии пенальти, мы доверились Люке [Шевалье], мы его знаем , он только пришел, но ему пора было проявить себя. Мы рады, что ему это удалось. Наши пенальтисты тоже проделали очень хорошую работу. Это «ПСЖ», на Люку будет оказываться давление. Он вратарь топ-уровня, он способен справиться. Он начал с трофея! Я очень рад, никому не гарантировано место в составе, вы всегда должны быть на самом высоком уровне, чтобы сохранить его», – сказал защитник «ПСЖ » в интервью Canal+.