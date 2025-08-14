  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев про РПЛ: «Подрастает поколение, которое сражается с иностранцами в конкуренции. Начнем ограничивать рынок, молодые игроки станут требовать завышенные контракты»
0

Ташуев про РПЛ: «Подрастает поколение, которое сражается с иностранцами в конкуренции. Начнем ограничивать рынок, молодые игроки станут требовать завышенные контракты»

Сергей Ташуев высказался о конкуренции российских футболистов с иностранцами.

Ранее стало известно, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров и ввести потолок зарплат.

«У нас подрастает хорошее поколение, которое сражается с иностранцами в жесткой конкуренции и прогрессирует.

Есть Пиняев, Ивлев из «Пари НН» и другие ребята. Батраков – это вообще отдельная история. Он опережает свой возраст в плане интеллекта – его футбольный IQ очень высокий.

Но если мы снова начнем искусственно ограничивать рынок, молодые игроки станут требовать завышенные контракты.

Из-за потолка зарплат к нам не поедут сильные иностранцы, и молодежь пострадает», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?2337 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoСергей Ташуев
logoАндрей Ивлев
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Пиняев
logoАлексей Батраков
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Ташуев: «Никогда не приветствовал лимиты, потолок зарплат. Мы прошли в СССР уравниловку, а это похоже. Почему во всем мире все нормально, а мы хотим своими путями идти?»
10411 августа, 12:21
Ташуев об ужесточении лимита: «Зачем ломать или выдумывать новое? У нас хорошая молодежь, в каждом клубе есть ребята, конкурирующие с иностранцами. Смысл тогда что-то менять?»
66 августа, 14:53
Главные новости
Семшов о Станковиче: «Тяжело понять, почему русский не учит – выступает на итальянском все время. Ему нужно подтянуть компонент из уважения к стране»
220 минут назад
Энрике о выигрыше Суперкубка Европы: «Это чудо. «Тоттенхэм» заслужил победу. Они тренировались 6 недель, «ПСЖ» – 6 дней. Иногда футбол несправедлив»
350 минут назад
Франк о поражении от «ПСЖ»: «Тоттенхэм» провел хороший матч против одной из лучших команд в мире – возможно, лучшей. Мы показали, что можем играть с любым клубом»
1сегодня, 02:01
«Уверены, что «Спартак» сможет обыграть «Зенит», как и любого соперника. Разберем их на теории». Массалыга перед матчем с петербуржцами
12сегодня, 01:50
«0:4 – перебор. Стыд, позор! Нельзя так!». Терехин о поражении «Динамо» от «Краснодара»
11сегодня, 01:20
Хавбек «Балтики» Петров о «Локомотиве»: «Ничего особенного нет. Хорошие исполнители просто реализуют моменты. Играть можно»
4сегодня, 00:21
Карпин о составе «Динамо» на игру с «Краснодаром»: «Ожидал, что будут помогать. Помогли умереть, называется. Но сколько атак начал соперник от своих ворот? Ни одной»
57вчера, 21:59
Быстров о «Зените»: «Кому нравится этот футбол? Черепахи-ниндзя 30-миллионные ползают по полю. Если Соболев в составе – будет 0 голов, если заранее не знают, что пенальти поставят, конечно»
17вчера, 21:59
Энрике о победе «ПСЖ» в Суперкубке Европы: «Тоттенхэм» был сильнее, мы готовились 5-6 дней – не знаю, справедливо ли это, но таков футбол. Всегда жду большего от своих игроков»
4вчера, 21:59
«Фейеноорд» сделал предложение об аренде Угальде с правом выкупа за 20 млн евро. «Спартак» готов продать форварда за 25 млн («Чемпионат»)
38вчера, 21:42
Ко всем новостям
Последние новости
«У «Спартака» нет класса, который есть у «Зенита», хотя у них отсутствует мотивация. Красно-белые должны показать, что все, что про них говорят, – домыслы». Канищев о командах
10 минут назад
Руководство «Баварии» недовольно работой Эберля по сумме трансфера Комана в «Аль-Наср» (Kicker)
1сегодня, 01:35
Данзо о поражении от «ПСЖ»: «Тоттенхэм» сыграл против одной из лучших команд мира и создал много моментов. Мы хорошо реализовали план на матч»
3сегодня, 01:05
Васкес хочет от «Бешикташа» контракт более чем на сезон. Экс-защитник «Реала» отклонил предложение на год
2сегодня, 00:50
Пальцев о предложении в 5 млн евро: «Спартак» будет готов эти деньги отдать за меня? У красно-белых хорошая трансферная политика»
2сегодня, 00:35
Агент Жиго заявил о желании защитника вернуться в «Спартак»: «Из клуба мне никто не звонил»
4сегодня, 00:10
Ненахов о Батракове: «Станет мировой звездой, дай бог. Мы помогаем ему прогрессировать, а он хорошо все впитывает»
2вчера, 22:02
Маркиньос о победе в Суперкубке Европы: «При счете 0:2 «Тоттенхэм» ждал нас, а с «ПСЖ» это опасно. Шевалье – вратарь топ-уровня»
14вчера, 21:48
Лоукостер Ryanair пошутил о финансовом положении «Барсы»: «Дело идет к полету с нами»
13вчера, 21:42
Дембеле признан лучшим в матче за Суперкубок УЕФА. Вингер «ПСЖ» сделал ассист на 94-й
14вчера, 21:36Фото