Ташуев про РПЛ: «Подрастает поколение, которое сражается с иностранцами в конкуренции. Начнем ограничивать рынок, молодые игроки станут требовать завышенные контракты»

Сергей Ташуев высказался о конкуренции российских футболистов с иностранцами.

Ранее стало известно, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров и ввести потолок зарплат.

«У нас подрастает хорошее поколение, которое сражается с иностранцами в жесткой конкуренции и прогрессирует.

Есть Пиняев, Ивлев из «Пари НН» и другие ребята. Батраков – это вообще отдельная история. Он опережает свой возраст в плане интеллекта – его футбольный IQ очень высокий.

Но если мы снова начнем искусственно ограничивать рынок, молодые игроки станут требовать завышенные контракты.

Из-за потолка зарплат к нам не поедут сильные иностранцы, и молодежь пострадает», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев .