Ташуев про РПЛ: «Подрастает поколение, которое сражается с иностранцами в конкуренции. Начнем ограничивать рынок, молодые игроки станут требовать завышенные контракты»
Сергей Ташуев высказался о конкуренции российских футболистов с иностранцами.
Ранее стало известно, что в РПЛ могут ужесточить лимит на легионеров и ввести потолок зарплат.
«У нас подрастает хорошее поколение, которое сражается с иностранцами в жесткой конкуренции и прогрессирует.
Есть Пиняев, Ивлев из «Пари НН» и другие ребята. Батраков – это вообще отдельная история. Он опережает свой возраст в плане интеллекта – его футбольный IQ очень высокий.
Но если мы снова начнем искусственно ограничивать рынок, молодые игроки станут требовать завышенные контракты.
Из-за потолка зарплат к нам не поедут сильные иностранцы, и молодежь пострадает», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?2337 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости