Лоукостер Ryanair пошутил о финансовом положении «Барсы»: «Дело идет к полету с нами»
Лоукостер Ryanair пошутил о финансах «Барселоны» в социальных сетях.
Аккаунт авиакомпании репостнул статью Marca о сложной экономической ситуации каталонского клуба, где говорится о сложностях «блауграны» с выходом к правилу 1:1 и регистрацией игроков.
«Дело идет к полету с нами», – говорится в публикации Ryanair в X.
Совет директоров «Барсы» одобрил финансовую гарантию в 7 млн евро для покрытия дефицита бюджета в случае необходимости
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Ryanair
