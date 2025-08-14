Лоукостер Ryanair пошутил о финансовом положении «Барсы»: «Дело идет к полету с нами»

Лоукостер Ryanair пошутил о финансах «Барселоны» в социальных сетях.

Аккаунт авиакомпании репостнул статью Marca о сложной экономической ситуации каталонского клуба, где говорится о сложностях «блауграны» с выходом к правилу 1:1 и регистрацией игроков.

«Дело идет к полету с нами», – говорится в публикации Ryanair в X.

Совет директоров «Барсы» одобрил финансовую гарантию в 7 млн евро для покрытия дефицита бюджета в случае необходимости