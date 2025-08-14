Пальцев о предложении в 5 млн евро: «Спартак» будет готов эти деньги отдать за меня? У красно-белых хорошая трансферная политика»
– Как на вас влияют разговоры об интересе к вам «Спартака»?
– Никак. Это ни в коем случае не влияет на мой настрой и мотивацию. Я стараюсь не обращать внимания на все эти слухи.
Если будет какой-то прямой контакт со мной, то хорошо. А пока это просто слухи. Я все узнаю из интернета, как и вы.
Так что просто работаю на тренировках и стараюсь хорошо играть в матчах. Все мысли о том, чтобы помочь махачкалинскому «Динамо» быть как можно выше в таблице.
– В новостях об интересе к вам «Спартака» постоянно всплывает сумма трансфера в 5 млн евро, что равно примерно четверти бюджета махачкалинского «Динамо». Готовы так помочь финансово своему нынешнему клубу?
– А «Спартак» готов будет в итоге эти деньги отдать за меня?
– Ну если они готовы за Жедсона заплатить 27 млн евро, то почему бы за вас не отдать 5 млн?
– Считаю, что у красно-белых трансферная политика хорошая. И 27 млн они отдают за очень качественного игрока, – сказал защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев.