  • Васкес хочет от «Бешикташа» контракт более чем на сезон. Экс-защитник «Реала» отклонил предложение на год
Васкес хочет от «Бешикташа» контракт более чем на сезон. Экс-защитник «Реала» отклонил предложение на год

Лукас Васкес может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

34-летний бывший защитник «Реала» ведет переговоры с «Бешикташем».

Турецкий клуб предложил испанскому футболисту договор на один сезон.

Лукас Васкес отклонил предложение, но он еще готов рассматривать вариант с «Бешикташем», если ему дадут соглашение более чем на сезон.

В прошлом сезоне игрок провел 32 матча в Ла Лиге, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

