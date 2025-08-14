Васкес хочет от «Бешикташа» контракт более чем на сезон. Экс-защитник «Реала» отклонил предложение на год

Лукас Васкес может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

34-летний бывший защитник «Реала » ведет переговоры с «Бешикташем».

Турецкий клуб предложил испанскому футболисту договор на один сезон.

Лукас Васкес отклонил предложение, но он еще готов рассматривать вариант с «Бешикташем », если ему дадут соглашение более чем на сезон.

В прошлом сезоне игрок провел 32 матча в Ла Лиге , забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.