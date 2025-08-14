Васкес хочет от «Бешикташа» контракт более чем на сезон. Экс-защитник «Реала» отклонил предложение на год
Лукас Васкес может продолжить карьеру в чемпионате Турции.
34-летний бывший защитник «Реала» ведет переговоры с «Бешикташем».
Турецкий клуб предложил испанскому футболисту договор на один сезон.
Лукас Васкес отклонил предложение, но он еще готов рассматривать вариант с «Бешикташем», если ему дадут соглашение более чем на сезон.
В прошлом сезоне игрок провел 32 матча в Ла Лиге, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
