Масалитин считает, что Станковичу надо дать поработать: «Спартаку» нужно время, чтобы сыграться. Деньги ведь потратили, потом будут спрашивать за результат»

Валерий Масалитин считает, что Деяну Станковичу нужно дать время в «Спартаке».

Красно-белые на выезде обыграли «Пари НН » со счетом 2:0 в 13-м туре Мир РПЛ .

– Надо дать Станковичу доработать. Пришел новый тренер, новые игроки, им нужно время, чтобы сыграться. У всех на это уходит разное количество времени. Когда ты дома, родной стадион, болельщики поддерживают – одно настроение. На выезде все против тебя – погода, мяч, стадион, и ты приезжаешь, чтобы отбыть и уехать, результат тебя не волнует.

– Станкович опять изменил состав, это было верным решением?

– Вроде Пруцев собрался уходить, но сегодня получил место. В такие моменты Станковича не поймешь, но он ищет сильные сочетания. Отсюда и такие перестановки. Станкович дает шанс игрокам.

– Станкович до конца сезона останется в «Спартаке»?

– Если не будет форс-мажора, то да. Деньги ведь потратили, потом будут спрашивать за результат и делать выводы. Конечно, в «Спартаке » надо очень много делать, особенно среди легионеров, слишком много их там. Даже среди тех, которые просто сидят – те же Медина, Бонгонда , Жозе. Если есть планы кого-то продать, конечно, нужно продавать.

Бонгонда больше строит индивидуальную работу с мячом. Разобрался сегодня и забил. А если бы не разобрался? Если бы не забил, наверное, были бы претензии. Если есть возможность, надо его продавать, – сказал бывший нападающий «Спартака».