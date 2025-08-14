Данзо о поражении от «ПСЖ»: «Тоттенхэм» сыграл против одной из лучших команд мира и создал много моментов. Мы хорошо реализовали план на матч»

Кевин Данзо прокомментировал поражение от «ПСЖ».

«Тоттенхэм», ведя 2:0 по ходу второго тайма, уступил «ПСЖ» (2:3, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы .

«Мы сыграли против одной из лучших команд мира и создали много голевых моментов. Соперник забил два гола в концовке, но мы могли этого избежать, поэтому это очень обидно.

Это сложно принять, потому что мы хорошо реализовали план на матч.

Мы понимали, что можем быть опасны на стандартных положениях. Доставляя мяч в их штрафную площадь, мы пытались создать проблемы сопернику.

Нужно было сохранить концентрацию, когда мы пропустили первый гол, сохранить психологическую устойчивость, но после этого им удалось забить еще раз», – сказал защитник «Тоттенхэма» Кевин Данзо .

