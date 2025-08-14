Франк о поражении от «ПСЖ»: «Тоттенхэм» провел хороший матч против одной из лучших команд в мире – возможно, лучшей. Мы показали, что можем играть с любым клубом»

Томас Франк поделился мыслями после поражения от «ПСЖ».

«Тоттенхэм», ведя 2:0 по ходу второго тайма, уступил «ПСЖ» (2:3, по пенальти) в матче за Суперкубок Европы.

«Думаю, что мы провели очень хороший матч против одной из лучших команд в мире – возможно, лучшей.

Мы держали соперника под контролем в течение 80 минут – до того, как счет стал 2:1. Затем ситуация изменилась, но я очень горжусь командой, игроками, клубом и болельщиками.

Мы показали, что можем быть гибкими и прагматичными. Нам нужно было действовать именно так против такой команды, как «ПСЖ », с учетом того, как мы защищались, используя как высокий прессинг, так и низкий блок. Первый тайм был практически идеальным, а стандартные положения – очень опасными.

В рамках одного конкретного матча, думаю, мы показали, что можем играть против любой команды мира. Я в этом не сомневаюсь, и это позитивный вывод», – сказал главный тренер «Тоттенхэма » Томас Франк .

«ПСЖ» перевернул Суперкубок заменами – ответ на отличный план и убойные стандарты «Тоттенхэма». Разбор Лукомского и Денисова