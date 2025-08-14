Ненахов о Батракове: «Станет мировой звездой, дай бог. Мы помогаем ему прогрессировать, а он хорошо все впитывает»
Максим Ненахов считает, что Алексей Батраков может стать международной звездой.
– Почему у Батракова нет синдрома второго сезона?
– Потому что парень работает над собой, мы ему помогаем постоянно прогрессировать, где‑то ему подсказываем, как опытные футболисты.
Он хорошо все впитывает, поэтому, дай бог, станет мировой звездой, – сказал защитник «Локомотива».
У Батракова уже 8-й гол за 3 недели! Забивает 5 матчей подряд
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?1316 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
