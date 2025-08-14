  • Спортс
Ненахов о Батракове: «Станет мировой звездой, дай бог. Мы помогаем ему прогрессировать, а он хорошо все впитывает»

Максим Ненахов считает, что Алексей Батраков может стать международной звездой.

– Почему у Батракова нет синдрома второго сезона?

– Потому что парень работает над собой, мы ему помогаем постоянно прогрессировать, где‑то ему подсказываем, как опытные футболисты.

Он хорошо все впитывает, поэтому, дай бог, станет мировой звездой, – сказал защитник «Локомотива».

У Батракова уже 8-й гол за 3 недели! Забивает 5 матчей подряд

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Ненахов
logoМатч ТВ
