Ненахов о Батракове: «Станет мировой звездой, дай бог. Мы помогаем ему прогрессировать, а он хорошо все впитывает»

Максим Ненахов считает, что Алексей Батраков может стать международной звездой.

– Почему у Батракова нет синдрома второго сезона?

– Потому что парень работает над собой, мы ему помогаем постоянно прогрессировать, где‑то ему подсказываем, как опытные футболисты.

Он хорошо все впитывает, поэтому, дай бог, станет мировой звездой, – сказал защитник «Локомотива ».

У Батракова уже 8-й гол за 3 недели! Забивает 5 матчей подряд