«0:4 – перебор. Стыд, позор! Нельзя так!». Терехин о поражении «Динамо» от «Краснодара»

Олег Терехин раскритиковал «Динамо» после поражения от «Краснодара».

Команда тренера Валерия Карпина уступила 0:4 в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Каким бы ни был состав на матч – основной или нет – но это «Динамо», и оно должно играть с «Краснодаром ». Тем более это встреча с чемпионом.

Но 0:4 дома – перебор. Просто стыд, позор! Нельзя так!

Не могу вспомнить, когда «Динамо» так играло и так проигрывало.

Хоть кого ставьте, но ребята должны выходить и самоотверженно биться», – сказал бывший нападающий «Динамо » Олег Терехин .