  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бонгонда забил «Пари НН», перехватив неудачный пас вратаря Медведева. Это 1-й гол вингера «Спартака» в сезоне
6

Бонгонда забил «Пари НН», перехватив неудачный пас вратаря Медведева. Это 1-й гол вингера «Спартака» в сезоне

Тео Бонгонда забил впервые в сезоне за «Спартак».

На 68-й минуте вингер перехватил неудачный пас вратаря Никиты Медведева. Бонгонда обвел защитников и открыл счет.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoТео Бонгонда
logoПари НН
logoНикита Медведев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» обыграл «Пари НН» на выезде – 2:0. Бонгонда и Шамар забили, Карапузова удалили на 94-й
4412 минут назад
Зарема Салихова: «Промес хотя бы не позорится за весь «Спартак»! Пусть играют бонгондами и барко. Квинси всегда сваливал в нужный момент»
3924 октября, 06:43
Мостовой против продажи Бонгонда «Спартаком»: «Он уж точно не провалился. При Станковиче стал основным и выглядит хорошо»
1023 октября, 12:37
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «Спартака» 4 победы в 5 последних матчах, три из них – сухие
1411 минут назад
«Спартак» обыграл «Пари НН» на выезде – 2:0. Бонгонда и Шамар забили, Карапузова удалили на 94-й
4412 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» победил «Пари НН», «Динамо» сыграет с «Химками», «Зенит» против «Локо»
66412 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Бетиса», «Сосьедад» примет «Осасуну»
61424 минуты назадLive
«Маленькие собаки все время лают за спиной, а волки смотрят в лицо». Рахимов про слухи об увольнении из «Рубина»
4237 минут назад
Винисиус – судье после желтой карточки в класико: «Ты всегда такой! Всегда так делаешь!»
2739 минут назад
Перес и правление «Реала» поддерживают Анчелотти. Но есть недовольные тренером, в раздевалке присутствует напряженность (Relevo)
4052 минуты назад
Пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Пари НН» отменили после ВАР. Мартинсу показали желтую за симуляцию
24сегодня, 11:58Фото
Тчуамени о «Золотом мяче»: «У Винисиуса больше всех шансов на победу. Он забил в финале ЛЧ и потрясающе играл в полуфиналах против «Баварии»
89сегодня, 11:42
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Ювентус», «Рома» в гостях у «Фиорентины»
15сегодня, 11:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
Кукурелья о «Челси»: «Мечтаем выигрывать трофеи. В АПЛ это сложно, перед нами команды с устоявшимся проектом. Играть в ЛЧ в следующем сезоне важно для нас»
9 минут назад
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Бруну и Гарначо играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
215 минут назад
«Челси» – «Ньюкасл». Палмер и Джеймс в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
216 минут назад
LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» забил 4 гола «Иркутску», «Спартак-2» разгромил «Тверь»
124 минуты назадLive
«Химки» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
1844 минуты назад
«Барса» 7 раз разгромила «Реал» в XXI веке на чужом поле. У «Мадрида» одна такая победа в гостях
947 минут назад
Шченсны закурил в раздевалке «Барсы» после победы над «Реалом»
13сегодня, 12:22Фото
«Столько же нулей, как в его чеках. Несправедливый мир». Рэпер Booba о статистике Мбаппе в класико
11сегодня, 12:03
Первая лига. «Уфа» победила «Ротор», «Сочи» в гостях у «КАМАЗа», «Торпедо» сыграет с «Родиной»
38сегодня, 12:00Live
Эль-Мехди Маухуб: «Динамо» – клуб с большой историей. Хочу сделать наших болельщиков счастливыми и выиграть чемпионство и Кубок»
5сегодня, 11:45