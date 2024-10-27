Бонгонда забил «Пари НН», перехватив неудачный пас вратаря Медведева. Это 1-й гол вингера «Спартака» в сезоне
Тео Бонгонда забил впервые в сезоне за «Спартак».
На 68-й минуте вингер перехватил неудачный пас вратаря Никиты Медведева. Бонгонда обвел защитников и открыл счет.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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