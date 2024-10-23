«Спартак» готов продать Бонгонда зимой. От игрока с высокой зарплатой ожидали большего (Metaratings)
«Спартак» хочет продать Тео Бонгонда.
Как стало известно Metaratings.ru, московский клуб готов рассмотреть предложения по 28-летнему вингеру в зимнее трансферное окно.
Красно-белые готовы продать Бонгонда, так как при подписании в клубе ожидали от игрока большего. Камнем преткновения является достаточно высокая зарплата, а самого футболиста в «Спартаке» все устраивает.
Бонгонда перешел в «Спартак» из «Кадиса» в июле 2023 года. На счету форварда восемь голов и четыре результативные передачи в 49 матчах за московский клуб.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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