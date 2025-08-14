«У «Спартака» нет класса, который есть у «Зенита», хотя у них отсутствует мотивация. Красно-белые должны показать, что все, что про них говорят, – домыслы». Канищев о командах

Александр Канищев сравнил уровень футболистов «Спартака» и «Зенита».

16 августа команды встретятся в матче пятого тура Мир РПЛ. На данный момент «Зенит» занимает 8-ю позицию в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» – 11-ю.

«Не думаю, что победа над «Рубином» как-то поможет «Зениту » в матче со «Спартаком ».

Это отдельная история и серьезнейшее дерби! Тут совсем другие психология и настрой. В предстоящем матче будет бой.

У футболистов «Спартака» нет того класса, который есть у игроков «Зенита», хотя у последних отсутствует должная мотивация.

В этом матче футболистам нужно проявить чрезмерное желание обыграть «Спартак». А красно-белые должны показать, что все, что про них говорят, – домыслы», – сказал бывший футболист «Зенита» Александр Канищев.