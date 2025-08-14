«Уверены, что «Спартак» сможет обыграть «Зенит», как и любого соперника. Разберем их на теории». Массалыга перед матчем с петербуржцами
Никита Массалыга считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит».
16 августа команды встретятся в матче пятого тура Мир РПЛ. На данный момент «Зенит» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата, «Спартак» – 11-е.
«Будем максимально готовиться к «Зениту», разберем их на теории. Постараемся подойти в полной готовности к этому матчу.
Нам нужно реабилитироваться за последние результаты.
Мы уверены, что сможем обыграть «Зенит», как и любого другого соперника», – сказал 17-летний полузащитник «Спартака» Никита Массалыга.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
