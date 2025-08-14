Хавбек «Балтики» Петров о «Локомотиве»: «Ничего особенного нет. Хорошие исполнители просто реализуют моменты. Играть можно»
Максим Петров поделился мнением относительно силы «Локомотива».
«Балтика» проиграла «Локомотиву» (0:2) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
– Ваш соперник идет на первом месте в РПЛ. Судя по матчу, «Локомотив» готов к чемпионству?
– Я считаю, что ничего особенного в этой команде сейчас нет.
Понятно, что в команде хорошие исполнители – просто они реализуют свои моменты. Пусть их и не всегда много. Поэтому играть с железнодорожниками можно, – сказал полузащитник «Балтики» Максим Петров.
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?1978 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости