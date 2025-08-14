Хавбек «Балтики» Петров о «Локомотиве»: «Ничего особенного нет. Хорошие исполнители просто реализуют моменты. Играть можно»

Максим Петров поделился мнением относительно силы «Локомотива».

«Балтика» проиграла «Локомотиву» (0:2) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Ваш соперник идет на первом месте в РПЛ. Судя по матчу, «Локомотив» готов к чемпионству?

– Я считаю, что ничего особенного в этой команде сейчас нет.

Понятно, что в команде хорошие исполнители – просто они реализуют свои моменты. Пусть их и не всегда много. Поэтому играть с железнодорожниками можно, – сказал полузащитник «Балтики» Максим Петров .