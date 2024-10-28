Хаманн о «Боруссии»: «Игрокам дали слишком много власти. Многие не хотели работать с Терзичем, теперь не хотят Шахина»
Дитмар Хаманн высказался о тренерах «Боруссии».
После 8 туров дортмундцы занимают в Бундеслиге 7-е место.
«Многие игроки больше не хотели работать с Терзичем, хотя он был самым успешным тренером «Боруссии» в последние годы – выиграл Кубок Германии, должен был выигрывать Бундеслигу, выводил команду в финал Лиги чемпионов.
Теперь у команды новый тренер [Шахин]. Но у меня такое чувство, что после 10 матчей многие игроки больше не хотят, чтобы он оставался тренером. Игрокам дали слишком много власти, и клуб стал зависимым, выполнив пожелание команды [избавиться от Терзича]. Но кто будет тренером, решает клуб. Они все, как работники клуба, должны ему подчиняться. Это не их дело [решать судьбу тренера]», – сказал экс-игрок сборной Германии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
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