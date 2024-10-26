«Боруссия» Дортмунд не планирует увольнять Шахина после поражения от «Аугсбурга». В клубе поддерживают тренера
«Боруссия» Дортмунд на данный момент не планирует увольнять Нури Шахина.
В 8-м туре Бундеслиги дортмундцы уступили «Аугсбургу» (1:2). Во вторник команда под руководством Шахина проиграла «Реалу» в Лиге чемпионов со счетом 2:5, ведя 2:0.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в настоящее время в клубе не ведутся обсуждения по поводу смены тренера. Руководство «Боруссии» в лице Ларса Риккена и Себастьяна Келя продолжает поддерживать Шахина, несмотря на сегодняшнее поражение.
Команда идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 13 очками. Отставание от лидирующего «Лейпцига» – 7 баллов.
Шахин возглавил «Боруссию» в прошлое межсезонье, сменив на посту Эдина Терзича.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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