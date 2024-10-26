«Боруссия» Дортмунд не планирует увольнять Шахина после поражения от «Аугсбурга». В клубе поддерживают тренера

«Боруссия» Дортмунд на данный момент не планирует увольнять Нури Шахина.

В 8-м туре Бундеслиги дортмундцы уступили «Аугсбургу » (1:2). Во вторник команда под руководством Шахина проиграла «Реалу» в Лиге чемпионов со счетом 2:5, ведя 2:0.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в настоящее время в клубе не ведутся обсуждения по поводу смены тренера. Руководство «Боруссии » в лице Ларса Риккена и Себастьяна Келя продолжает поддерживать Шахина , несмотря на сегодняшнее поражение.

Команда идет на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 13 очками. Отставание от лидирующего «Лейпцига» – 7 баллов.

Шахин возглавил «Боруссию» в прошлое межсезонье, сменив на посту Эдина Терзича.