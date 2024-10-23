Шахин о 2:5 с «Реалом»: «Я признаю ошибку. Пять защитников должны были помочь «Боруссии» нейтрализовать Винисиуса и Родриго – они сильны в игре один в один»

Нури Шахин признал свои ошибки в матче с «Реалом» (2:5).

– Что вы сказали игрокам в перерыве?

– Это сложно объяснить, мы очень хорошо провели первый тайм, нашли много решений, забили два красивых гола. Мы знали, что второй тайм будет длинным. Были моменты, когда нам не хватало скорости в игре один в один, мы говорили об этом в перерыве. Нам не помогли два пропущенных гола за две минуты. Пропускать в конце было очень тяжело и горько.

– Что вы для себя отметили?

– Мы хорошо играли с мячом, даже во втором тайме. Мы не только создавали опасные моменты, но и владели мячом, могли забить третий при счете 2:2. У нас была надежда. Но мы плохо оборонялись, а у них есть индивидуальное мастерство. Не все могут делать то, что делает Винисиус. Это было очень больно, мы могли чего-то добиться, но должны вынести важные уроки.

– Почему вы заменили Джейми Гиттенса?

– Он провел отличный первый тайм. Но мы не успевали закрывать фланг Родриго . Когда мы понимаем, что нас прижимают к воротам, нужно действовать быстро. Мы не смогли хорошо это реализовать, учитывая результат. Но были и другие причины.

– Переход на игру с пятью защитниками – это прижало команду?

– Я признаю ошибку, не ищу оправданий. Но линия из пяти защитников должна помогать действовать быстрее, я не буду объяснять это. Мы хотели быстрее нейтрализовать Винисиуса и Родриго, они очень сильны в игре один на один, – сказал главный тренер «Боруссии » Дортмунд.

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