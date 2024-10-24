Хаманн о том, что Шахин переиграл себя заменами в матче с «Реалом»: «Чушь, я больше не могу это слышать. На поле футболисты должны выполнять план тренера»
Хаманн отреагировал на критику в адрес тренера «Боруссии» Дортмунд Нури Шахина после поражения немецкого клуба в Мадриде от «Реала» (2:5) в Лиге чемпионов, несмотря на счет 2:0 в пользу гостей к 60-й минуте.
«Когда команда побеждает, всегда говорят: «План сработал».
Когда тренер меняет игрока и команда пропускает пять голов, говорят: «Тренер переиграл сам себя, ошибся» (в оригинале использовано слово Vercoacht – Спортс’‘). Это слово года для меня, я больше не могу его слышать!
Во-первых, это просто чушь, во-вторых, это не всегда так, потому что на поле есть футболисты, которые должны выполнять план тренера.
Встречный вопрос: не допустил ли тренер «Реала» Карло Анчелотти ошибку в первом тайме, не переиграл ли сам себя?» – заявил бывший хавбек «Баварии», «Ливерпуля», «Ман Сити» и сборной Германии Хаманн в своей колонке.
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