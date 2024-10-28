Гари Невилл: «Давление на тен Хага станет невыносимым в ближайшие недели. Это «МЮ», он не может идти 14-м после 9 туров. Любая более-менее приличная команда обыграет этот «Юнайтед»»

Гари Невилл считает, что у Эрика тен Хага больше нет права на ошибку.

«Мне всегда кажется, что любая более-менее приличная команда, способная играть в футбол, обыграет этот «МЮ». У «Челси » хватает мастерства на различных участках поля, так что «МЮ» находится под угрозой.

Мне кажется, права на еще одно поражение на «Олд Траффорд», в следующее воскресенье, нет. По-моему, мы подходим к той точке, когда появляется настоящее беспокойство. Меня беспокоят отсутствие результатов, нехватка голов, качественной игры, и все это накапливается с каждой неделей. Какие-то причины промахов будут озвучены, но игроки в любом случае продолжают промахиваться. А ведь это в основном те футболисты, которые были подписаны в последние два сезона.

Это отрезвляет, потому что у нас были победа в финале Кубка Англии и хорошие инвестиции, трансферы, а теперь снова появляется ощущение, что все снова идет наперекосяк.

В ближайшую неделю или две давление на тен Хага станет просто невыносимым. Дело просто в месте в таблице, «МЮ» идет 14-м. Слушайте, это «Манчестер Юнайтед », он не может быть 14-м в чемпионате. Точнее, может, но после одной или двух игр, но не после девяти или десяти», – сказал бывший защитник манкунианцев в своем подкасте.