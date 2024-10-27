Тен Хаг недоволен ВАР: «Они не вмешались в эпизоде с красной Бруну с «Тоттенхэмом», а сегодня приняли еще одно ошибочное решение. Оба раза сильно повлияли на счет»

Эрик тен Хаг недоволен работой судей на ВАР в этом сезоне.

«МЮ» проиграл «Вест Хэму » (1:2) в 9-м туре АПЛ .

На 87-й минуте защитник манкунианцев Маттейс де Лигт столкнулся в штрафной площади с Дэнни Ингзом. Нидерландец зацепил ногу соперника, и тот упал на газон. В момент контакта Ингза с де Лигтом мяч также попал первому в руку.

Поначалу главный судья Дэвид Кут не увидел нарушения правил, однако после подсказки видеоассистента отправился смотреть повтор. Процесс ознакомления с записью занял около двух минут, после чего арбитр назначил одиннадцатиметровый. Джеррод Боуэн забил победный гол.

«Прежде всего, в футболе не всегда побеждает лучшая команда, и сегодня это было очевидно, так же как было очевидно, что ВАР не работал так, как должен был.

Перед сезоном нам объяснили процесс ВАР, и вмешиваться они должны только тогда, когда что-то действительно ясно и очевидно. Этого они не сделали в матче с «Тоттенхэмом», где они должны были вмешаться в эпизод с красной карточкой Бруну [Фернандеша], это было ошибочное решение, а теперь они приняли еще одно ошибочное решение, вмешавшись. Оба решения сильно повлияли на счет в матчах.

Как я уже сказал, я не критикую никого персонально, но критикую сам процесс. За ВАР отвечал Майкл Оливер , но на поле нужно принимать решение в последний момент, и у него, кажется, ушло три минуты, чтобы принять его. Но тогда нужно было проявить характер и отменить это решение.

Я не критикую никого персонально, я критикую процесс, и, конечно, в этом процессе участвуют люди. Но это сильно повлияло на результат, но также повлияло то, что мы не забили», – сказал главный тренер «МЮ ».