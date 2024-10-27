Тен Хаг про 1:2 с «Вест Хэмом»: «Я насчитал у «МЮ» 7 стопроцентных моментов. Нам не везет, как и в прошлом сезоне. Сможем все изменить, если играть как сегодня, с «Брентфордом» и «Фенербахче»
Эрик тен Хаг разочарован точностью игроков «МЮ» в матче с «Вест Хэмом» (1:2).
«Мы создали много моментов, играли в очень хороший футбол, особенно в первом тайме. Играли так, как я хочу, чтобы команда играла с мячом и без него.
Я насчитал шесть, семь стопроцентных моментов, когда мы должны были забивать. В этом надо прибавлять. Но в остальном мне особо не за что критиковать команду.
Сейчас удача явно не сопутствует нам. В прошлом сезоне было то же самое. Под конец нам удалось это изменить. Мы очень хотели добиться этого и сегодня. Нам нужно изменить ситуацию, и это произойдет, если мы будем играть так, как сейчас, так, как против «Брентфорда», «Фенербахче». Мы играли очень хорошо», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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