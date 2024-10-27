Тен Хаг про 1:2 с «Вест Хэмом»: «Не всегда побеждает лучшая команда, сегодня это очевидно. «МЮ» играл намного лучше соперника, но не использовал шансы, а судья принял очень плохое решение»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» превзошел «Вест Хэм» (1:2).

«В футболе не всегда побеждает лучшая команда. Сегодня это предельно очевидно и понятно. Сегодня мы играли намного лучше соперника, и есть два момента: мы не использовали шансы, а судья принял очень плохое решение – и тот, что на поле, и тот, что, само собой, за пределами поля.

Думаю, мы играли очень хорошо. Первый час за нашей командой было очень приятно наблюдать. Наша игра была динамичной, вариативной, креативной, мы создали очень много моментов. Нам не хватает только убийственной реализации.

Перед сезоном нас инструктировали насчет того, как организован процесс работы ВАР: он вмешивается только тогда, когда ошибка явная и очевидная. Это не было явной и очевидной ошибкой, так что ВАР не следовало вмешиваться. К тому же главный судья три минуты смотрел повтор. Очевидно, что при столь длительном просмотре и том влиянии, которое эпизод оказывает на игру, следовало воздержаться от назначения пенальти», – сказал главный тренер «МЮ».

«МЮ» – худший в реализации. Проиграли из-за этого и скандального пенальти