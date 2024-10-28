«Игроки «Арсенала» постоянно падали, владея мячом. Я сказал Конате: «Это гребаная шутка». Четвертый судья подумал, что я обращаюсь к нему». Слот о своей желтой
Арне Слот рассказал, за что получил желтую карточку в игре с «Арсеналом».
«Ливерпуль» сыграл вничью с лондонцами в 9-м туре АПЛ (2:2). Главный тренер мерсисайдцев получил предупреждение на 72-й минуте.
«Они [игроки «Арсенала»] постоянно падали, когда владели мячом. Я сказал Ибу [Конате]: «Это гребаная шутка», но четвертый судья подумал, что я обращаюсь к нему. Я получил желтую карточку за это!» – сказал Слот.
Слот про 2:2 с «Арсеналом»: «Ничья радует, мы дважды уступали в счете сильной команде. Приятно видеть, что «Ливерпуль» способен тягаться с таким соперником на его стадионе»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джеймса Пирса
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