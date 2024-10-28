«Игроки «Арсенала» постоянно падали, владея мячом. Я сказал Конате: «Это гребаная шутка». Четвертый судья подумал, что я обращаюсь к нему». Слот о своей желтой

Арне Слот рассказал, за что получил желтую карточку в игре с «Арсеналом».

«Ливерпуль» сыграл вничью с лондонцами в 9-м туре АПЛ (2:2). Главный тренер мерсисайдцев получил предупреждение на 72-й минуте.

«Они [игроки «Арсенала »] постоянно падали, когда владели мячом. Я сказал Ибу [Конате ]: «Это гребаная шутка», но четвертый судья подумал, что я обращаюсь к нему. Я получил желтую карточку за это!» – сказал Слот.

Слот про 2:2 с «Арсеналом»: «Ничья радует, мы дважды уступали в счете сильной команде. Приятно видеть, что «Ливерпуль» способен тягаться с таким соперником на его стадионе»