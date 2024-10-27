Слот про 2:2 с «Арсеналом»: «Ничья радует, мы дважды уступали в счете сильной команде. Приятно видеть, что «Ливерпуль» способен тягаться с таким соперником на его стадионе»

Арне Слот рад, что «Ливерпуль» избежал поражения от «Арсенала» (2:2).

«Учитывая, что мы дважды уступали в счете такой сильной команде, как «Арсенал », набранное очко радует, тем более нам пришлось играть в еврокубках на выезде на этой неделе.

При этом мне не казалось, что мы заслуживали того, чтобы уступать 1:2, потому что фанаты громко поддерживали нас, а мы мощно играли во втором тайме.

Знаю, вы, ребята, любите говорить о борьбе за титул, это часть вашей работы. Можно ли добиться нужного результата в столь тяжелом выездном матче? Меня очень порадовало то, как мы это сделали.

Приятно видеть, что мы способны тягаться с такими сильными командами, как «Арсенал», на их стадионе. Но чем все закончится – сложно сказать», – заявил главный тренер «Ливерпуля ».