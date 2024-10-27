Мегастарт «Ливерпуля» Слота: как изменилась игра, какие подводные камни?

Впечатления Славы Палагина.

«Ливерпуль» почти безупречно стартовал при Арне Слоте. Выиграли все матчи, за исключением игры с «Ноттингем Форест», с чем тренер, кажется, до сих пор не смирился. 11 побед в 12 матчах – рекорд за всю историю клуба. Конкретно в АПЛ добыто 21 очко из 24. В эпоху Гвардиолы и кампаний с 90+ очками лучше стартовали только две команды. Возможно, лучшие в современной эре АПЛ и уж точно самые стабильные – «Ман Сити»-2017/18 (чемпионство со 100 очками) и «Ливерпуль»-2019/20 (чемпионство с 99 очками).

Сам Слот призывает не увлекаться статистикой и просит потерпеть с выводами хотя бы до следующей паузы на сборные – к тому моменту проведут серию игр с топами.

Прости, Арне, но молчать уже нельзя. Перед проверкой на «Эмирейтс» – саммари главных впечатлений.

1. Самая впечатляющая деталь старта – абсолютная справедливость результатов «Ливерпуля» . В каких-то аспектах немного везет (например, пропущенных могло быть чуть больше), но команда ни разу не сыграла слабее соперника. Хорошее отражение – победы во всех матчах по xG. Топ-клубы могут набивать статистику за счет владения, но это не всегда гарантия, что удастся создать больше моментов. Например, у «Ман Сити» уже два поражения по xG, причем даже не от топовых соперников.

Вот табличка ожидаемых очков в АПЛ. Она складывается на основе всех сыгранных матчей и соотношения моментов в каждом. «Ливерпуль» – не просто первый, а первый с отрывом.

В первую очередь бросается в глаза отрыв от конкурентов по топ-3. Отставание «Арсенала» еще можно объяснить удалениями и игрой в меньшинстве. Но отрыв от «Ман Сити», который во всех матчах играл в равных составах, уже поражает. И да, последите за «Фулхэмом» и «Борнмутом» – по осени играют на уровне топов и точно заслужили больше внимания.

2. Прежде чем поговорить о причинах такого старта и стилистических изменениях, которые запустил Слот, пара пунктов про подводные камни. Их тоже надо держать в уме.

Начнем с календаря. На старте АПЛ он был самым легким именно у «Ливерпуля» . Вот наглядная графика от телеграм-канала «Футбол в цифрах» – сделана перед последней международной паузой:

Важность календаря характеризует не только позиция «Ливерпуля». Самое сложное расписание на отрезке было у «Вулвз» – последней команды лиги, которая по ожидаемым очкам уступает даже слабым новичкам из Чемпионшипа (к сожалению, становится тенденцией АПЛ). Показательно, что роль календаря в результатах постоянно проговаривает и сам Слот.

Наглядно и сравнение с тем, как «Ливерпуль» расправлялся с аналогичными соперниками в прошлом сезоне – при Клоппе. Если заменить «Ипсвич» на «Шеффилд Юнайтед» (обе команды выходили со второго места в Шипе), получится всего на 2 очка меньше. Причем по качеству футбола в этих матчах «Ливерпуль» Слота даже слегка уступает .

Главный вопрос – насколько от силы соперников зависят результаты и перфомансы нынешнего «Ливерпуля». С одной стороны, смяли в Лиге чемпионов «Милан» – команду, которую Opta ранжирует на одном уровне с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом». С другой, в прошлые выходные настрадались с «Челси». По словам Слота, это была единственная игра, в которой его «Ливерпуль» не доминировал.

3. Еще один подводный камень – «Ливерпуль» почти не проверяли в сценарии, когда нужно отыгрываться и рисковать . В АПЛ только один раз отставали в счете (проигрыш «Ноттингему»). У «Ман Сити» было уже 5 таких случаев (во всех пяти набирали очки, причем в четырех побеждали).

При Клоппе это редко становилось проблемой. Либо тонко перестраивались в перерыве, либо попадали с заменами, либо раскрывали игру в обе стороны, но забирали самый жирный кусок моментов себе. Нужда в камбэках всегда беспокоила Юргена, но переворачивать игры они точно умели.

Почему это может стать проблемой при Слоте? Во-первых, команда еще не до конца обучена приемам против автобусов – голландец несколько раз это повторял. Соперник, ведущий в счете, с более высокой вероятностью сядет в оборону и начнет защищать счет. Во-вторых, при Слоте матчи в целом стали более закрытыми – вероятно, теперь «Ливерпуль» будет зависим от реализации редких моментов.

4. Одна из главных причин, почему «Ливерпуль» так редко уступает, – контроль. Пожалуй, главное слово эпохи Слота . Объясняя стиль нового тренера, игроки обязательно его употребят как главное требование (еще доберемся).

Интересно, как контроль влияет на развитие матчей. Классический сценарий при Слоте выглядит так:

● Стартовый отрезок – штиль и полное отсутствие моментов. «Ливерпуль» присматривается к сопернику и выявляет слабости;

● Отрезок на стыке таймов – присмотрелись и начали бить в уязвимые зоны. За счет этого открывают счет или отрываются;

● Финальный этап – получив перевес, не идут добивать соперника, а начинают защищать счет.

Единственный отход от правила – матчи, где удавалось сделать большой задел в счете. Таких было два – против «Ман Юнайтед» и «Борнмута». Только тут позволили себе расслабиться, но и это не страшно, учитывая результат (оба раза вели 3:0).

Сам по себе контроль – не показатель, что «Ливерпуль» стал сильнее по сравнению с эпохой Клоппа. Скорее менее хаотичным. Хороший признак изменений – количество переходов владения от команды к команде. При Клоппе таких переходов было 93,5 за матч. При Слоте – чуть больше 86.

5. Контроль особенно заметен по двум аспектам.

Начнем с игры без мяча. Слово Энди Робертсону: «Теперь мы чуть надежнее действуем в обороне. Лучше контролируем игру, когда мяч у соперника. Как говорится, голы выигрывают матчи, а клиншиты – титулы. Мы убедились в этом и на своем примере, и на примере «Сити». Нужно продолжать в том же духе и как можно чаще играть на ноль».

Наблюдения Робертсона не говорят о том, что «Ливерпуль» стал трусливой командой. Скорее более рациональной. Прессинг остается важным аспектом. Просто он менее агрессивный. В этой стадии команда старается загнать соперника на один из флангов и зажать с помощью боковой:

При этом «Ливерпуль» не лютует и готов откатываться в средний блок. В этой стадии используют схему 4-2-4 – еще одно изменение в сравнении с Клоппом (у него были 4-3-3):

В чем выражается рациональность? Например, PPDA – показатель, который фиксируют интенсивность прессинга. В прошлом сезоне «Ливерпуль» был первым в этом аспекте. Прямо сейчас – четвертый. Вероятно, после серии игр с топ-клубами упадут в рейтинге еще ниже. Такая же история – точность, с которой позволяют пасовать соперникам. В прошлом сезоне было 75,6%. Сейчас – 78,9%.

Пожалуй, единственный матч, в котором оборонительную схему «Ливерпуля» разбивали, – игра против «Челси». Интересно, что Энцо Мареска использовал классическую для топ-клубов структуру розыгрышей. Слот отреагировал во втором тайме, но похожие проблемы способны создать и другие гранды (например, использующий такую же структуру «Арсенал»).

6. Главный выгодоприобретатель от изменений – Трент Александер-Арнолд. К его игре без мяча всегда было много вопросов. Иногда несправедливо много, учитывая стиль «Ливерпуля» при Клоппе и задачи, которые ложились на Трента (защита больших пространств).

При Слоте зона, за которую отвечает ТАА, сузилась естественным образом. Теперь у соперника меньше пространства, в которое можно проникнуть, когда в соперниках Трент. Англичанин пользуется и намного чаще выигрывает эпизоды 1-в-1. В прошлом сезоне в его пользу заканчивалось лишь 31% дуэлей. Сейчас – 64%.

Весьма характерным был матч с «Челси». Не лучший для всего «Ливерпуля», но очень показательный в контексте прогресса ТАА. По ходу матча ему противостояли три вингера – сначала Джейдон Санчо, после перерыва Педру Нету, в концовке Кристофер Нкунку. Бесконечно тасуя варианты, Мареска фактически признал крутость Трента.

7. Второй один элемент контроля – розыгрыши. Тут слово Мо Салаху: «Сейчас мы играем в другом стиле. Тренер хочет все время контролировать мяч . С Юргеном мы иногда специально теряли его, чтобы вступить в контрпрессинг и создать таким образом момент. Его целью было атаковать исключительно на чужой половине. Сейчас мы больше контролируем игру. Иногда для этого нужно сбавить темп. Это часть плана».

Изменения фиксирует скорость атак «Ливерпуля». Они стали медленнее. Сами владения – длиннее. Главная цель розыгрышей – убивать соперника с помощью передач. Это повторяют и Слот, и игроки (из свежего – интервью Райана Гравенберха). Приоритет в этом отношении – короткие розыгрыши. Если соперник агрессивен, Арне не против и длинных передач. Особенно если противник использует персоналки и защищается без страховки.

Против такого типа соперников «Ливерпуль» Слота особенно хорош. Это было заметно и по предсезонке. Нападающие берут не только скоростью, но и запутывают соперника через смену позиций и скрещивания.

8. В таком футболе особо важны защитники. Теперь на них больше ответственности. Роль киллеров исполняют нападающие (как правило, Салах или Диас), а вот заказчиками выступают те, кто начинает розыгрыши. Как правило, это защитники.

Их главная характеристика – гибкость. Возьмем ЦЗ. Основная пара Слота – Конате + Ван Дейк. Оба по-разному интерпретируют задачи. Ибраима специализируется на эпизодах, когда нужно сразу доставить мяч нападающим – без посредников. Француз не просто выбивает, а замечает открывания кого-то из четверки (тройка нападающих + Собослаи). Вирджил наоборот ищет свободного в центре поля. Тренирующий «Ноттингем» Нуну говорил, что его команда настрадалась от таких передач ВВД.

С «Челси» оба показали главные качества. Длинный заброс от Конате привел к назначению пенальти. Тонкий пас пас от ВВД запустил атаку, которая завершилась вторым голом.

С крайними защитниками все сложнее. У Слота нет фиксированных ролей. Могут быть и ложными, и классическими. В интервью Джейми Каррагеру тренер говорил, что все зависит от соперника и его прессинг-схемы. Главная цель – не вписаться в современные стандарты, а запутать соперника и найти пространство. Даже не участвуя в эпизоде напрямую, могут помогать партнерам.

Трент – олицетворение гибкости. В игре с «Челси» увел соперника как ложный фулбек, создав ситуацию 1-в-1 для Салаха:

Против «Болоньи» помог египтянину рывком как классический крайний:

Ни в том, ни в другом случае не сделал даже голевую, но помощь в развитии атак все равно была ощутима.

9. Еще одно нововведение от Слота – регулярные подстройки под соперника . Слово Салаху: «При Клоппе наш стиль оставался неизменным. В каждом матче мы пытались навязать свою игру. Никто не был исключением. С Арне все по-другому – он подстраивается под качества команд, с которыми мы играем».

Вероятно, за этим снова стоит контроль. Если не получается его добиться привычными методами, Слот врубает режим адаптаций. Причем может кое-что поменять и перед игрой, и прямо по ходу.

Два самых ярких примера – матчи с «Миланом» и «Челси». В первом случае Арне быстро поменял прессинг-схему «Ливерпуля» – не понравилось, что соперник выходил через крайних защитников (благодаря этому открыли счет). Во втором была персональная игра по Коулу Палмеру от Кертиса Джонса. Оба приема сработали. В первом перехватили контроль над игрой, во втором нейтрализовали лидера соперника.

Эти приемы касаются скорее тактической составляющей. Иногда Арне безжалостен к игрокам, которые явно не справляются. Тут нельзя не вспомнить про замену Джарелла Куанса в перерыве дебютной игры с «Ипсвичем». Защитник не совладал с Лиамом Делапом и уже в перерыве был заменен на Конате.

10. В чем «Ливерпуль» может прибавить? Пожалуй, можно выделить два аспекта .

Первый – затяжные атаки, когда соперник не встречает, а окапывается. Характерно, что единственное поражение было в игре с «Ноттингемом» – главным автобусом АПЛ. Похожие проблемы возникали против «Вулвз» – команды с 17-м владением в лиге. Сам Слот говорит, что «Ливерпуль» будет прибавлять, но на это нужно время.

Какие-то подвижки уже наметились. В последних матчах «Ливерпуль» повадился вскрывать после подач на дальнюю. Создают хорошие условия для подающего и при этом насыщают зону приема. От этого пострадали «Вулверхэмптон», «Болонья», «Челси» и «Лейпциг».

Второй компонент – стандарты. Они хорошо сработали только в матче с «Миланом» (два однотипных мяча после подач во вратарскую). В АПЛ – всего 1 гол. Еще меньше остроты создают только две команды. Возможно, игроки привыкают к новой манере – штаб Слота просит чаще подавать в сторону ворот. При Клоппе приоритетом были подачи от вратаря. Пока проблема не давала о себе знать, но если «Ливерпуль» начнет чаще уступать в счете, может ударить по результатам.

11. Финальный пункт – разумеется, про Райана Гравенберха. Прорыв голландца – самый ощутимый после смены тренера. Не просто индивидуальный прогресс в привычной роли. А выход на новый уровень, несмотря на смену позиции. Сам Гравенберх вспоминал, что у него был опыт игры в опорной в «Аяксе», но он сам никогда не считал себя прирожденным опорником (кумиром и ролевой моделью вообще был Зидан).

По словам Слота, ключевая роль в адаптации – поддержка партнеров. Без мяча его постоянный напарник – Алексис Мак Аллистер. С мячом – кто-то из троицы Мак Аллистер, Собослаи, Трент (постоянного нет). Сам Гравенберх постоянно советуется. Интересно, что просит помочь Мак Аллистера и Ватару Эндо – разноплановых игроков, у которых можно почерпнуть совершенно разное.

Индивидуальная фишка Райана – проходы с мячом под давлением. Кому-то из болельщиков они уже напомнили Тиаго Алькантару. По мнению Слота, это еще одно оружие «Ливерпуля» по выходу из-под прессинга. Особенно помогает против команд с персональной опекой.

Интересно, что в последних матчах Слот нагружает Гравенберха дополнительной ответственностью. Райан все чаще оказывается в опорной один. Кажется, работа с игроком на тренировках может сэкономить клубу деньги на трансферном рынке. Один тренер «Ливерпуля» так уже говорил.

Фото: Gettyimages.ru /Carl Recine, Naomi Baker, Dan Mullan, Alex Livesey