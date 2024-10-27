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«Арсенал» прервал серию «Ливерпуля» из 8 побед. Команды сыграли вничью – 2:2

Победная серия «Ливерпуля» прервалась в гостях у «Арсенала».

Команда Арне Слота выиграла 8 матчей, предшествовавших сегодняшней игре.

Матч между мерсисайдцами и лондонцами завершился вничью – 2:2.

Далее «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Брайтоном» в Кубке лиги – это произойдет 30 октября.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛиверпуль
logoМикель Артета
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoАрне Слот
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