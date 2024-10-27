«Арсенал» прервал серию «Ливерпуля» из 8 побед. Команды сыграли вничью – 2:2
Победная серия «Ливерпуля» прервалась в гостях у «Арсенала».
Команда Арне Слота выиграла 8 матчей, предшествовавших сегодняшней игре.
Матч между мерсисайдцами и лондонцами завершился вничью – 2:2.
Далее «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Брайтоном» в Кубке лиги – это произойдет 30 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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