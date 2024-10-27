«Арсенал» прервал серию «Ливерпуля» из 8 побед. Команды сыграли вничью – 2:2

Победная серия «Ливерпуля» прервалась в гостях у «Арсенала».

Команда Арне Слота выиграла 8 матчей, предшествовавших сегодняшней игре.

Матч между мерсисайдцами и лондонцами завершился вничью – 2:2.

Далее «Ливерпуль » сыграет на выезде с «Брайтоном» в Кубке лиги – это произойдет 30 октября.