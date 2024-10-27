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«Арсенал» – фаворит против «Ливерпуля». Команда Слота победила в 8 матчах подряд во всех турнирах

«Арсенал» примет «Ливерпуль» в 9-м туре АПЛ.

«Канониры» котируются небольшими фаворитами за 2.45. На «Ливерпуль» дают 3.20, на ничью – 3.30.

Команда Арне Слота подходит к встрече на 8-матчевой победной серии во всех турнирах. Единственное поражение в этом сезоне «красные» потерпели от «Ноттингема» в АПЛ (0:1).

Игра пройдет 27 октября. Начало – в 19:30 мск.

Ставочная вики Спортса

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Опубликовала: Венера Кравченко
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