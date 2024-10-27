«Арсенал» – фаворит против «Ливерпуля». Команда Слота победила в 8 матчах подряд во всех турнирах
«Арсенал» примет «Ливерпуль» в 9-м туре АПЛ.
«Канониры» котируются небольшими фаворитами за 2.45. На «Ливерпуль» дают 3.20, на ничью – 3.30.
Команда Арне Слота подходит к встрече на 8-матчевой победной серии во всех турнирах. Единственное поражение в этом сезоне «красные» потерпели от «Ноттингема» в АПЛ (0:1).
Игра пройдет 27 октября. Начало – в 19:30 мск.
Почему же не верят в Слуцкого? Две победы до титула, а «Шеньхуа» не фаворит
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости