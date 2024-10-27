Воробьев об 1:1 с «Зенитом»: «Локомотив» заслуживал большего. Соперник контролировал мяч, но наши моменты были опаснее, просто мы их не реализовали»

Дмитрий Воробьев заявил, что «Локомотив» заслуживал большего в матче с «Зенитом».

Встреча 13-го тура Мир РПЛ прошла в воскресенье в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 1:1.

«Думаю, что заслуживали большего. «Зенит » контролировал мяч, но наши моменты были опаснее. Просто мы их не реализовали. Сегодня все бились, на поле равнодушных не было», – сказал нападающий «Локомотива».

«Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив » располагается на третьей позиции с 28 очками. Лидирует «Краснодар» с 30 баллами и игрой в запасе.