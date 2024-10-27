Воробьев об 1:1 с «Зенитом»: «Локомотив» заслуживал большего. Соперник контролировал мяч, но наши моменты были опаснее, просто мы их не реализовали»
Дмитрий Воробьев заявил, что «Локомотив» заслуживал большего в матче с «Зенитом».
Встреча 13-го тура Мир РПЛ прошла в воскресенье в Санкт‑Петербурге и завершилась со счетом 1:1.
«Думаю, что заслуживали большего. «Зенит» контролировал мяч, но наши моменты были опаснее. Просто мы их не реализовали. Сегодня все бились, на поле равнодушных не было», – сказал нападающий «Локомотива».
«Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» располагается на третьей позиции с 28 очками. Лидирует «Краснодар» с 30 баллами и игрой в запасе.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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