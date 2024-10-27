Семак об обратной замене Артура в матче с «Локо»: «Она связана не с тем, что он был плох. Посчитали, что нужно выпустить еще одного высокорослого игрока»
Игра 13-го тура Мир РПЛ завершилась ничьей со счетом 1:1. Полузащитник петербуржцев Артур Гимараэс вышел на поле на 71-й минуте и покинул его на 4-й добавленной – вместо него вышел Александр Ерохин.
– Сергей Богданович, как прокомментируете обратную замену Артура? Можно ли сказать, что решение выпустить его по итогу оказалось ошибочным?
– Его обратная замена была связана с тем, что мы исполняли стандартные положения, практически начиналось компенсированное время. Было много фланговых передач, и мы посчитали, что в данном случае нужно выпустить еще одного высокорослого игрока, тем более мы знаем, что Саша может выйти и забить. У него хорошее чувство позиции, хорошо играет на стандартных положениях.
Поэтому эта замена связана не с тем, что Артур был плох, а с тем, что нам нужно было добавлять футболиста, который умеет хорошо играть в штрафной площади, чтобы постараться победить в этом матче, – сказал главный тренер «Зенита».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий