Лишь одна победа за восемь матчей.

Новая катастрофа «Манчестер Юнайтед»: проиграли «Вест Хэму» (1:2) с 16-го места АПЛ. Было столько моментов, а в итоге даже не спасли ничью, потому что получили очень спорный пенальти в добавленное время.

Поток упущенных моментов «МЮ». В матче и вообще в сезоне

В первом тайме «МЮ» громил оборону «Вест Хэма» и мог все решать: создали четыре голевых момента, но ушли с нулем. Большой перевес по ожидаемым голам (xG) в пользу «Юнайтед»: 1,48 против 0,04 (данные – SofaScore).

Первый опасный момент создали на второй минуте, Алехандро Гарначо пробил с 13 метров в перекладину.

На восьмой минуте снова аргентинец: забежал в штрафную, но сильно промазал.

Тут же Расмус Хейлунд: бил из вратарской, но прямо в ногу вратаря.

Дальше самое обидное.

Бруну Фернандеш обрезал всю оборону «Вест Хэма» передачей на Диогу Далота. Защитник оторвался на три метра, обыграл кипера первым касанием, но не попал в пустые!

Ну кааак?

И это весь сезон: по официальной статистике «Юнайтед» упустил 22 голевых шанса в этой АПЛ.

Opta нагоняет еще больше тоски: у «МЮ» самая большая отрицательная разница (-6,6) между ожидаемыми и забитыми во всей АПЛ. Всего восемь голов при 14,6 xG. Третьи с конца по результативности.

Проиграли из-за этого спорного пенальти. Тен Хаг в бешенстве от несправедливости

Во втором тайме «МЮ» сильно отличался. Как и «Вест Хэм»: лондонцы огрызались в штрафной.

На 74-й минуте забили после контратаки: Крисенсио Саммервилл замкнул передачу в штрафную. «МЮ» включился и сравнял через семь минут – благодаря Каземиро.

А главное – в добавленное время судьи поставили неоднозначный пенальти. Дэнни Ингз резко влетел и столкнулся с Маттейсом де Лигтом. Англичанин не играл в мяч – судья в поле Дэвид Кут был близок к эпизоду, нарушения не увидел. Зато разглядел на ВАР Майкл Оливер: посчитал, что это достаточно грубая ошибка.

Кут долго смотрел повторы, решение явно было не самым очевидным. Но все же он прислушался к ВАР, назначил – а Джеррод Боуэн на 90+2 реализовал.

Эрик тен Хаг очень злился, выдал целый монолог о несправедливости:

«Было очень сложно что-то увидеть в том моменте. Перед сезоном был инструктаж по поводу того, что ВАР должен вмешиваться только при явных и очевидных ошибках . Это точно не явная и не очевидная ошибка главного судьи.

Это еще одно разочарование. Мы не набираем очков, а должны. Нам нужно посмотреть в зеркало. Мы не забиваем, хотя проводим хорошую игру. Проигрывать таким образом неприятно.

Я уже в третий раз почувствовал несправедливость в этом сезоне, и это оказывает огромное влияние на нашу команду и на наши результаты, а также на наше место в таблице. Это неправильно».

Лори Уитуэлл из The Athletic согласен с тренером относительно пенальти: «Позорное применение системы ВАР. Де Лигт и Ингз просто столкнулись в эпизоде, но Майкл Оливер решил вмешаться. Понятно, что Дэвид Кут никогда не откажет старшему рефери. А еще не было проверки касательно игры рукой у Ингза».

В итоге «МЮ» только 14-й в АПЛ, а Эрик тен Хаг остался под мощнейшим давлением. «Вест Хэм» теперь выше – да и вообще вот какую часть таблицы нужно рассматривать, чтобы найти «Юнайтед». Зона вылета намного ближе, чем Лига чемпионов.

Дальше у команды четыре домашних матча подряд перед перерывом на сборные: дважды «Лестер» (в Кубке лиги и АПЛ), «Челси» и ПАОК.

Лучше шансов исправиться уже может и не быть.

Телеграм-канал автора со всей жизнью «МЮ»

«Ливерпуль» спас ничью с «Арсеналом» шикарной атакой. Филигранный пас Трента

Фото: Gettyimages /Eddie Keogh ; East News /A Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media