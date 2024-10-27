Лисандро после 1:2 с «Вест Хэмом»: «МЮ» будет на вершине, уверен, мы сделаем все для этого. Футбол – игра ментальная, мы должны верить до конца, быть голодными до побед»

Лисандро Мартинес прокомментировал поражение «МЮ» от «Вест Хэма» (1:2).

«Я ненавижу проигрывать, ненавижу поражения, это не то, чего мы хотим. Ожидания очень высокие, мы хотим побеждать в каждом матче. Но сейчас пришло время принять это и быть честными с собой. Я хочу для этого клуба самого лучшего, и я абсолютно уверен, что этот клуб будет на вершине, и мы сделаем все, чтобы был там, где заслуживает быть.

Честно говоря, я очень расстроен, очень расстроен, потому что каждый день вижу наше мастерство и качество, и когда бывают такие дни, когда мы завершаем игру поражением, упускаем много моментов, это трудно принять, но мы должны это принять.

Все борются, каждый выкладывается на полную, но я думаю, что нам нужно отдавать еще больше и помнить, что футбол – это игра ментальная, и мы должны верить до конца, быть голодными до побед. Сегодня мы сыграли очень хороший первый тайм, затем во втором тайме мы сдали, пропустили два гола и не смогли выиграть матч, и я очень разочарован, честно говоря», – сказал защитник «МЮ ».