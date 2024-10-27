  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лисандро после 1:2 с «Вест Хэмом»: «МЮ» будет на вершине, уверен, мы сделаем все для этого. Футбол – игра ментальная, мы должны верить до конца, быть голодными до побед»
8

Лисандро после 1:2 с «Вест Хэмом»: «МЮ» будет на вершине, уверен, мы сделаем все для этого. Футбол – игра ментальная, мы должны верить до конца, быть голодными до побед»

Лисандро Мартинес прокомментировал поражение «МЮ» от «Вест Хэма» (1:2).

«Я ненавижу проигрывать, ненавижу поражения, это не то, чего мы хотим. Ожидания очень высокие, мы хотим побеждать в каждом матче. Но сейчас пришло время принять это и быть честными с собой. Я хочу для этого клуба самого лучшего, и я абсолютно уверен, что этот клуб будет на вершине, и мы сделаем все, чтобы был там, где заслуживает быть.

Честно говоря, я очень расстроен, очень расстроен, потому что каждый день вижу наше мастерство и качество, и когда бывают такие дни, когда мы завершаем игру поражением, упускаем много моментов, это трудно принять, но мы должны это принять.

Все борются, каждый выкладывается на полную, но я думаю, что нам нужно отдавать еще больше и помнить, что футбол – это игра ментальная, и мы должны верить до конца, быть голодными до побед. Сегодня мы сыграли очень хороший первый тайм, затем во втором тайме мы сдали, пропустили два гола и не смогли выиграть матч, и я очень разочарован, честно говоря», – сказал защитник «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
logoВест Хэм
logoпремьер-лига Англия
logoЛисандро Мартинес
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тен Хаг недоволен ВАР: «Они не вмешались в эпизоде с красной Бруну с «Тоттенхэмом», а сегодня приняли еще одно ошибочное решение. Оба раза сильно повлияли на счет»
23сегодня, 18:02
АПЛ про пенальти за фол де Лигта: «ВАР счел контакт с голенью Ингза достаточным и рекомендовал изучить повтор. Судья отменил свое первоначальное решение»
4сегодня, 17:31
Тен Хаг про 1:2 с «Вест Хэмом»: «Я насчитал у «МЮ» 7 стопроцентных моментов. Нам не везет, как и в прошлом сезоне. Сможем все изменить, если играть как сегодня, с «Брентфордом» и «Фенербахче»
73сегодня, 17:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» уступил «Бетису» в гостях, «Сосьедад» Захаряна принимает «Осасуну», «Хетафе» сыграл вничью с «Валенсией»
6168 минут назад
«С москвичами не общаюсь». Соболев – журналистам после 1:1 с «Локомотивом»
3711 минут назад
«Наполи» оторвался от «Интера» на 4 очка после 9-го тура Серии А, от «Ювентуса» – на 5
817 минут назад
«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 8 туров, опережая «Лейпциг» по разнице мячей. «Байер» отстает на 5 баллов, «Дортмунд» – на 7
123 минуты назад
Галактионов про 1:1 с «Зенитом»: «Психология «Локо» вышла на другой уровень. Моментами мы были поострее. Будь немного удачливее, могли выиграть»
2627 минут назад
Семак про ничью «Зенита» с «Локо»: «Результат расстроил. Игра могла закончиться и дракой, судья не контролировал ее ход. Когда наступают и бьют по ногам – это железные желтые, а он молчит»
13533 минуты назад
«Аэрофутбол» – игра детства. Сыграем?
25 октября, 11:00Спецпроект
Чемпионат Италии. «Интер» сыграл 4:4 с «Ювентусом», «Рома» в гостях у «Фиорентины», «Лацио» разгромил «Дженоа»
3840 минут назад
«Интер» упустил победу над «Ювентусом» (4:4), ведя 4:2! Йылдыз забил дважды, у Зелиньского дубль с пенальти, у Мхитаряна 1-й гол в сезоне
34340 минут назад
Экс-судья Федотов про фол Батракова на Мантуане: «Формально это 2-я желтая. Но, исходя из других действий Карасева, это просто фол. Если бы он подходил по-буквоедски, играли бы 9 на 9»
3242 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Рой Кин: «Меня начинает беспокоить менталитет «Арсенала». Бывают моменты, когда они довольствуются счетом 2:1 вместо того, чтобы забить третий»
1 минуту назад
«Интер» 5 матчей не проигрывает «Ювентусу». Это лучшая серия миланцев с 1970-х
5 минут назад
«Атлетико» проиграл «Бетису» (0:1) в гостях – Хименес забил в свои ворота на 4-й минуте
18 минут назад
«Зенит» 3 матча подряд не побеждает «Локомотив» – ничья и 2 поражения
1418 минут назад
«Марсель» – «ПСЖ». Барколя, Дембеле, Гринвуд и Ваи играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
123 минуты назад
Ван Дейк о 2:2 с «Арсеналом»: «Ливерпуль» дважды отыгрался – это хорошо, берем очко и идем дальше. В Лондоне очень сложно играть, они создали крепкую команду»
1526 минут назад
Батраков про гол «Зениту»: «Стоит отметить подачу Пиняева – попал мне в ногу. «Локо» хотел победить»
635 минут назад
Андрей Мостовой об 1:1 с «Локо»: «Зенит» владел преимуществом. В 1-м тайме не припомню, чтобы соперник дошел до наших ворот. Батраков огорчил нас»
538 минут назад
Головин не ассистирует с марта и не забивает с февраля
1044 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» забил 5 голов «Бохуму» в гостях, «Айнтрахт» сыграл вничью с «Унионом», «Хайденхайм» – «Хоффенхайм»
46сегодня, 18:34Live