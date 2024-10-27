Андрей Мостовой об 1:1 с «Локо»: «Зенит» владел преимуществом. В 1-м тайме не припомню, чтобы соперник дошел до наших ворот. Батраков огорчил нас»
Андрей Мостовой считает, что «Зенит» должен был обыгрывать «Локомотив».
Встреча 13-го тура Мир РПЛ прошла в Санкт‑Петербурге и завершилась вничью – 1:1. Мостовой открыл счет в матче на 51-й минуте, Алексея Батраков сравнял на 68-й.
«Считаю, что мы владели преимуществом. В первом тайме вообще не припомню, чтобы «Локомотив» дошел до наших ворот.
Соперник был опасен на контратаках. Это такой минус в нашу сторону. Но должны были дома побеждать. Батраков огорчил нас», – сказал вингер «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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