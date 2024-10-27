Андрей Мостовой об 1:1 с «Локо»: «Зенит» владел преимуществом. В 1-м тайме не припомню, чтобы соперник дошел до наших ворот. Батраков огорчил нас»

Андрей Мостовой считает, что «Зенит» должен был обыгрывать «Локомотив».

Встреча 13-го тура Мир РПЛ прошла в Санкт‑Петербурге и завершилась вничью – 1:1. Мостовой открыл счет в матче на 51-й минуте, Алексея Батраков сравнял на 68-й.

«Считаю, что мы владели преимуществом. В первом тайме вообще не припомню, чтобы «Локомотив » дошел до наших ворот.

Соперник был опасен на контратаках. Это такой минус в нашу сторону. Но должны были дома побеждать. Батраков огорчил нас», – сказал вингер «Зенита ».