Гендиректор «Динамо»: «Мостовой к нам не обращался. Решение о стажировке принимается совместно с тренером, лично я не вижу в этом проблемы»
Александр Мостовой не обращался в «Динамо» по поводу стажировки.
Об этом рассказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.
– Готовы предоставить Мостовому возможность пройти стажировку в «Динамо»?
– У нас не было отказов кому‑либо в стажировке. Мостовой к нам не обращался. Решение о предоставлении стажировки принимается совместно с главным тренером. Лично я не вижу в этом проблемы, – сказал Пивоваров.
«Спартак» отказал Мостовому в стажировке: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости