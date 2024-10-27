Гендиректор «Динамо»: «Мостовой к нам не обращался. Решение о стажировке принимается совместно с тренером, лично я не вижу в этом проблемы»

Александр Мостовой не обращался в «Динамо» по поводу стажировки.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

– Готовы предоставить Мостовому возможность пройти стажировку в «Динамо»?

– У нас не было отказов кому‑либо в стажировке. Мостовой к нам не обращался. Решение о предоставлении стажировки принимается совместно с главным тренером. Лично я не вижу в этом проблемы, – сказал Пивоваров.

«Спартак» отказал Мостовому в стажировке: «Александр дал какое-то интервью, по-моему. Академия РФС договорилась, но стажировки не будет»