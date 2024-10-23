Мостовой о «Спартаке»: «Опять что‑то происходит у кого‑то вверху в голове, видимо. Ждал от команды большего, должны быть в тройке однозначно»
После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место. Первым идет «Краснодар» с 30 баллами, второй – «Зенит» (29), третий – «Локомотив» (27).
– В РПЛ прошло 12 туров. На чье чемпионство вы бы поставили?
– Я бы сейчас не ставил, еще слишком много матчей впереди.
– Ожидали, что будет такая борьба?
– Конечно. «Краснодар» и «Зенит» обладают хорошим составом, поэтому они наверху. «Краснодар» в том году тоже мог стать чемпионом до последнего тура, у них остались те же футболисты. Я удивлен тем, что «Локомотив» держится в тройке. Многие не ожидали такого. Впереди много туров, может, «Динамо», ЦСКА или «Спартак догонят.
– От «Спартака» ждали большего?
– Если честно, да, ждал немного большего. По мне, «Спартак» однозначно должен быть в тройке – говорил это до старта сезона. На данный момент остаюсь при своем мнении. Видимо, сейчас в «Спартаке» опять что‑то происходит, у кого‑то вверху в голове, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили, что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий