Мостовой о «Спартаке»: «Опять что‑то происходит у кого‑то вверху в голове, видимо. Ждал от команды большего, должны быть в тройке однозначно»

Александр Мостовой прокомментировал турнирное положение «Спартака» в Мир РПЛ.

После 12 туров «Спартак» с 19 очками занимает шестое место. Первым идет «Краснодар» с 30 баллами, второй – «Зенит» (29), третий – «Локомотив» (27).

– В РПЛ прошло 12 туров. На чье чемпионство вы бы поставили?

– Я бы сейчас не ставил, еще слишком много матчей впереди.

– Ожидали, что будет такая борьба?

– Конечно. «Краснодар» и «Зенит » обладают хорошим составом, поэтому они наверху. «Краснодар» в том году тоже мог стать чемпионом до последнего тура, у них остались те же футболисты. Я удивлен тем, что «Локомотив » держится в тройке. Многие не ожидали такого. Впереди много туров, может, «Динамо», ЦСКА или «Спартак догонят.

– От «Спартака» ждали большего?

– Если честно, да, ждал немного большего. По мне, «Спартак» однозначно должен быть в тройке – говорил это до старта сезона. На данный момент остаюсь при своем мнении. Видимо, сейчас в «Спартаке» опять что‑то происходит, у кого‑то вверху в голове, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Ранее начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал , что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке из-за данного ранее интервью. Красно-белые подтвердили , что отменили стажировку экс-футболиста по своей инициативе.