  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой об РПЛ: «Интрига будет, в борьбу «Зенита» и «Краснодара» кто-то вмешается. «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», наш любимый «Спартак» – трудно сказать, что будет после зимней паузы»
6

Мостовой об РПЛ: «Интрига будет, в борьбу «Зенита» и «Краснодара» кто-то вмешается. «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», наш любимый «Спартак» – трудно сказать, что будет после зимней паузы»

Александр Мостовой ожидает интриги в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

«Я считаю, что кто-то из других команд однозначно вмешается в борьбу «Зенита» и «Краснодара». Интрига в соперничестве за победу в чемпионате России обязательно будет.

«Локомотив» для меня пока загадка. Я остаюсь при своем мнении об их перспективах. И если они еще пару раз проиграют, как проиграли «Химкам», то будут уже не в тройке. Думаю, так и будет, скорее всего.

Я вижу, что сейчас ЦСКА немного преобразился и стал играть более стабильно. «Динамо» должно прибавить. Есть надежда на то, что наш любимый «Спартак» со своим составом игроков должен подобраться к лидерам.

Но сейчас что-то прогнозировать пока сложно, потому что зимняя пауза продлится два с половиной месяца. Трудно сказать, что будет с той или иной командой после этого перерыва», – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
logoЦСКА
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoКраснодар
Р-Спорт
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о «Спартаке»: «Опять что‑то происходит у кого‑то вверху в голове, видимо. Ждал от команды большего, должны быть в тройке однозначно»
17вчера, 11:30
У «Зенита» лишь одно поражение в сезоне и 15 побед. Команда Семака выиграла 4 матча подряд с общим счетом 12:1
1522 октября, 15:13
Андрей Канчельскис: «Динамо» не навязывает реальную конкуренцию «Зениту» и другим лидерам – как будто не достает опыта, стабильности. Но всех рассудит конец сезона»
120 октября, 20:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Денис Глушаков: «Жить на 30 тысяч нереально. Есть частные садики и школы. Плюс надо одеться, покушать – все стоит денег»
59 минут назад
РФС о том, что Россия и Бруней сыграют в Краснодаре: «Информация о «переносе» матча из Сочи не соответствует действительности. Рассматривали несколько вариантов места проведения»
27 минут назад
Депутат Журова ждет возвращения в международный футбол: «Голос Украины в этом контексте всем надоел. Без такой державы, как Россия, нет спорта – плюс организационные возможности»
1637 минут назад
Пьянич о деньгах: «У меня 40-50 апартаментов и 10 домов – я рано начал инвестировать. Если не заботишься о накоплениях, после карьеры можно остаться ни с чем»
3544 минуты назад
«Получите тренерскую лицензию, тогда выйдет получше. Вы хотите разделить нас». Директор «Баварии» Эберль – репортеру на критику игры в обороне после 1:4 от «Барсы»
846 минут назад
Родриго пропустит около 20 дней из-за травмы. У вингера «Реала» повреждение бицепса бедра
10сегодня, 09:55
Арестованы 4 фаната «Атлетико», призывавшие оскорблять Винисиуса на почве расизма во время дерби. Полиция не исключает новых задержаний
26сегодня, 09:33
Семак о гражданстве РФ Сантоса: «Есть люди более русские, чем русские. Рад за Дугласа – он принесет сборной пользу, как и Марио, если захочет»
75сегодня, 09:30
Пьянич о переходе в ЦСКА: «Это не про деньги, я хотел играть на высшем уровне. Отлично знал клуб – великая команда с историей, известная в Европе»
32сегодня, 09:28
Иван Карпов: «Краснодар» – тоталитарная система. Мы частный клуб, мы так хотим. И ##### на мораль. Снизим число мест для инвалидов, не будем их пускать в випку. Всех недовольных – #####»
53сегодня, 09:19
Ко всем новостям
Последние новости
Пьянич о русском языке: «Хочу выучить, дайте мне 5 месяцев. Будет просто, в боснийском есть похожие слова. На тренировках я понимаю, о чем говорят россияне»
46 секунд назад
Глава Ла Лиги Тебас: «Беспокоюсь о класико из-за расистов. Испания переживает поворотный момент – рупор футбола должен транслировать терпимость»
4 минуты назад
«Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
19 минут назад
Okko покажет церемонию вручения «Золотого мяча». Будут и русский комментарий, и оригинальная дорожка
220 минут назад
Алдонин о словах Карпина, что российский футбол «20 лет идет не туда»: «В Европе интенсивность выше. На одном таланте далеко не уедешь, нужно становиться профессионалами»
130 минут назад
Карпов считает Андреева самым могущественным агентом России: «###### какой крутой тип. Уникальные схемы. На переходе Глушенкова заработал 2-3 миллиона евро»
530 минут назад
«Крылья Советов» принимают «Краснодар». Приходите поддержать команду в домашнем матче против быков!
55 минут назадРеклама
Рахимов про слухи об увольнении из «Рубина»: «Зачем отвечать тем, кто выпускает нехороший воздух? Они могут язву желудка и раковые болезни так получить. Нужно быть добрее»
357 минут назад
Индзаги про 1:0 с «Янг Бойз»: «Ожидаемо возникли трудности, но «Интер» показал настрой. Пять замен очень важны – сейчас нам как никогда нужен каждый игрок»
2сегодня, 09:47
Сергей Юран: «Ничего страшного, что нас отстранили. Жизнь должна продолжаться. Некоторые говорят, что сборная сейчас не нужна, но это недалекие люди в спорте»
3сегодня, 09:45