Мостовой об РПЛ: «Интрига будет, в борьбу «Зенита» и «Краснодара» кто-то вмешается. «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», наш любимый «Спартак» – трудно сказать, что будет после зимней паузы»

Александр Мостовой ожидает интриги в борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

«Я считаю, что кто-то из других команд однозначно вмешается в борьбу «Зенита » и «Краснодара ». Интрига в соперничестве за победу в чемпионате России обязательно будет.

«Локомотив » для меня пока загадка. Я остаюсь при своем мнении об их перспективах. И если они еще пару раз проиграют, как проиграли «Химкам», то будут уже не в тройке. Думаю, так и будет, скорее всего.

Я вижу, что сейчас ЦСКА немного преобразился и стал играть более стабильно. «Динамо » должно прибавить. Есть надежда на то, что наш любимый «Спартак» со своим составом игроков должен подобраться к лидерам.

Но сейчас что-то прогнозировать пока сложно, потому что зимняя пауза продлится два с половиной месяца. Трудно сказать, что будет с той или иной командой после этого перерыва», – сказал бывший игрок сборной России.