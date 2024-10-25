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Александр Мостовой: «Для меня удивительны результаты «Локомотива». В тройке его не будет. Никто не удивится, если «Зенит» легко победит»

Александр Мостовой считает, что «Зенит» обыграет «Локомотив».

«Я в начале сезона говорил, что для меня удивительны результаты железнодорожников. Но надо признать, что они держатся неплохо и заслуженно идут на втором месте.

Другое дело, что ЦСКА и «Динамо» уже подбираются, и после одного-двух поражений можно опуститься в турнирной таблице. В общем, я по-прежнему придерживаюсь мнения, что красно-зеленые не будут в тройке.

Поэтому, на мой взгляд, петербуржцы явные фавориты в предстоящем матче. Да и пора уже им разбираться с главными конкурентами, тем более дома. Но никто не удивится, если «Зенит» легко обыграет «Локомотив». Все скажут: «Ничего страшного», – отметил бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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