«Динамо» может провести товарищеский матч с «Амкалом» или «БроукБойз» из Медиалиги в ноябре

«Динамо» Москва ведет переговоры с двумя медиакомандами по товарищескому матчу.

«Во-первых, год еще не закончился.

Во-вторых, планы по МКС – в разработке.

В-третьих, по товарищеским матчам с медиакомандами сейчас идут переговоры. Например, скоро будет международная пауза на игры сборных. Но не стану забегать вперед – решение будет принято позже.

Самое главное, что я хотел бы подчеркнуть – мы от своей политики по отношению к медиафутболу не отказываемся», – рассказал генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров.

По информации телеграм-канала «Некласико» «Динамо» может провести товарищеский матч с «Амкалом » или «БроукБойз ».

Ранее «Динамо» уже проводило товарищеские матчи с «Амкалом» (5:1) и 2Drots (2:1).