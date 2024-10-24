«Динамо» может провести товарищеский матч с «Амкалом» или «БроукБойз» из Медиалиги в ноябре
«Динамо» Москва ведет переговоры с двумя медиакомандами по товарищескому матчу.
«Во-первых, год еще не закончился.
Во-вторых, планы по МКС – в разработке.
В-третьих, по товарищеским матчам с медиакомандами сейчас идут переговоры. Например, скоро будет международная пауза на игры сборных. Но не стану забегать вперед – решение будет принято позже.
Самое главное, что я хотел бы подчеркнуть – мы от своей политики по отношению к медиафутболу не отказываемся», – рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
По информации телеграм-канала «Некласико» «Динамо» может провести товарищеский матч с «Амкалом» или «БроукБойз».
Ранее «Динамо» уже проводило товарищеские матчи с «Амкалом» (5:1) и 2Drots (2:1).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
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