Журналист Cadena SER обвинил Анчелотти в спаде игры Беллингема: «Раньше он забивал и был счастлив. Сейчас его ставят туда, где он работает, но не выделяется»

Хавьер Эрраес обвинил Карло Анчелотти в спаде игры Джуда Беллингема.

В субботу «Реал » на своем поле проиграл «Барселоне» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги.

«Это его [Анчелотти ] недоработка. Он [Беллингем] не на своем месте: раньше его ставили туда, где он забивал голы и был счастлив. В этом году его ставят туда, где он работает, но не выделяется», – заявил журналист Cadena SER.

Эрраес отмечает, что позиция Беллингема в прошлом году была заслугой Анчелотти, но сейчас именно тренер мешает ему проявить себя.

В текущем сезоне Ла Лиги Беллингем сыграл 7 матчей и отметился только одной результативной передачей. Его статистика – здесь .