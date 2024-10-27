Журналист Cadena SER обвинил Анчелотти в спаде игры Беллингема: «Раньше он забивал и был счастлив. Сейчас его ставят туда, где он работает, но не выделяется»
Хавьер Эрраес обвинил Карло Анчелотти в спаде игры Джуда Беллингема.
В субботу «Реал» на своем поле проиграл «Барселоне» (0:4) в 11-м туре Ла Лиги.
«Это его [Анчелотти] недоработка. Он [Беллингем] не на своем месте: раньше его ставили туда, где он забивал голы и был счастлив. В этом году его ставят туда, где он работает, но не выделяется», – заявил журналист Cadena SER.
Эрраес отмечает, что позиция Беллингема в прошлом году была заслугой Анчелотти, но сейчас именно тренер мешает ему проявить себя.
В текущем сезоне Ла Лиги Беллингем сыграл 7 матчей и отметился только одной результативной передачей. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
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