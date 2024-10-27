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Альба смотрел класико с Бускетсом, Льоренте и болеющим за «Реал» певцом Сансом в Майами: «Как отлично сыграли! Вперед, «Барса»!»

Жорди Альба выразил восторг от победы «Барселоны» в класико.

Вчера «Барселона» разгромила «Реал» (4:0) в матче 11-го тура Ла Лиги.

«Ого, какую отличную игру вы провели!!! ВПЕРЕД, «Барселона»!!!» – написал Альба в соцсетях, поделившись публикацией клуба о праздновании в раздевалке на «Сантьяго Бернабеу».

Экс-защитник каталонцев смотрел матч в Майами вместе с бывшим капитаном «Барсы» Серджи Бускетсом, экс-нападающим «Атлетика» Фернандо Льоренте и певцом Алехандро Сансом. Артист, болеющий за «Реал», поделился фотографией в инстаграме, добавив подпись: «Смотрю класико. Да, я окружен».

Фото: instagram.com/stories/alejandrosanz

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
logoМЛС
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoФернандо Льоренте
logoЛа Лига
logoСерджи Бускетс
logoЖорди Альба
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